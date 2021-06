Lidé mají zájem o PCR testy zdarma, některá místa je zatím nenabízejí

Lidé mají zájem o PCR testy na covid-19, které by od úterka měli mít dvakrát do měsíce zdarma bez nutnosti mít žádanku od lékaře. Některá odběrová místa ale zatím tuto možnost nenabízejí, stěžují si na to, že k tomu ministerstvo nevydalo plnohodnotnou metodiku.

Na odběrovém místě na pražském Chodově se v úterý kolem desáté hodiny tvořila dlouhá fronta, ve které byli především zájemci o PCR testy zdarma bez žádanky. Místo ale zatím tuto službu nenabízí, laborantky lidem vysvětlovaly, že jim chybí metodika. Někteří zájemci o test nakonec přistoupili na to, že si ho uhradí, někteří ale byli rozhořčeni. Jedna z čekajících ve frontě si stěžovala, že dnes navštívila už tři odběrová místa v hlavním městě a ani na jednom s žádostí o PCR test zdarma bez žádanky neuspěla.

Firma Prevedig, která má odběrová místa v Praze, Teplicích, Ústí nad Labem, Sokolově a Krupce, v úterý v prohlášení na webu uvedla, že ministerstvo dosud nevydalo plnohodnotnou metodiku pro toto preventivní testování. Laboratoře tak nevědí, zda mají testovat každý vzorek samostatně, nebo levnější metodou s takzvaným poolingem, kdy se testuje více vzorků najednou. "Nejsou vydány příslušné číselníky pro hlášení výsledků do centrálního registru ISIN a chybí i další nezbytné pokyny pro testování. Stále čekáme na upřesnění a jasné instrukce," napsala. I na jejích odběrových místech se lidé tohoto testu dožadovali. "Veškerý hněv nebo přinejmenším rozčarování našich jinak obvykle spokojených klientů chápeme, ale adresovat své dotazy a připomínky musíte výhradně na ty instituce, které nám všem mají stanovovat jasná a předvídatelná pravidla a které, jak se zdá, pro svoji roli nedostaly dostatečný prostor," dodala firma.

Naopak například v nemocnici v Nymburku fungovalo v úterý toto PCR testování bez problémů. Také vinohradská nemocnice na svém webu už v pondělí informovala, že tuto službu bude poskytovat. Lidé se ale musejí objednat.

Kromě dvou PCR testů mají lidé od úterka hrazené ze zdravotního pojištění také čtyři antigenní testy, jeden za týden. Schválila to minulý týden vláda. Dosud mohly být hrazeny antigenní testy každé tři dny, ale dražší PCR test musel předepsat lékař či hygienik. Bez předpisu si museli lidé zaplatit PCR test sami.