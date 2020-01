Lidé mohou v Brně a Praze přinést zbylé cukroví, sní ho senioři

Společnost Nesnězeno sbírá v Brně a v Praze cukroví, které zbylo lidem z Vánoc. Potom ho předá například dětským domovům nebo domovům pro seniory. Řekl to Jakub Henni, spoluzakladatel firmy, která funguje přes rok a snaží se zabránit plýtvání jídlem. Zájemci mohou přinést cukroví a další jídlo do pátečních 16 hodin na pobočku firmy v Rašínově ulici v Brně a do cukrárny Alchymista v Praze 7 v ulici Jana Zajíce.

Na obou místech mohli lidé odevzdávat cukroví už ve čtvrtek. "Pokud by bylo více zájemců, sběr prodloužíme. Za čtvrtek se vybralo v Brně i Praze do deseti kilo cukroví. Lidé ale nosili i tabulky čokolády, perníky, zavařovačku plnou ořechů," uvedl Henni.

Vybrané cukroví poslouží například dětským domovům, domovům pro seniory nebo domovu pro zdravotně postižené a pro azylový dům. "Rozhodneme se podle toho, kolik cukroví vybereme," řekl Henni.

Podle něho se akce na sběr cukroví, na kterou upozornila Česká televize, koná letos poprvé. Jinak firma funguje už více než rok s cílem, aby se neplýtvalo potravinami. "Projekt Nesnězeno se zaměřuje na restaurace. Máme aplikaci na prodej zbylých porcí jídla se slevou. Kdokoliv si ji může stáhnout, výhodně koupit jídlo a vyzvednout si ho na místě," řekl Henni. Aplikace má už více než 66 tisíc stažení, podle Henniho je denně aktivních několik tisíc uživatelů. "Za rok se nám podařilo zachránit asi třicet tisíc porcí jídla ve více městech," uvedl.

Firma Nesnězeno spolupracuje s restauracemi v Brně, Praze, Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích. Letos chce posílit spolupráci s restauracemi zejména v Praze. Cílovou skupinou jsou především mladí lidé a studenti, jídlo si přes aplikaci kupují ale i zástupci střední nebo starší generace nebo matky s dětmi.