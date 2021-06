Lidé mohou žádat laboratoře o vrácení peněz za PCR test, uvádí Vojtěch

Lidé, kteří v úterý zaplatili za PCR test na vlastní žádost, mohou laboratoře žádat o vrácení peněz. Novinářům to ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) Podle ministra tím, že úhradu požadovaly, porušily mimořádné opatření, které platilo už od pátku. Vláda v pátek schválila, že lidé mají v červnu nárok na dva PCR testy a čtyři antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Některá odběrová místa, zejména provozovaná soukromými laboratořemi, ale první den tuto možnost nenabízela.

"Pokud za to preventivní testování vybírají od lidí peníze, tak porušují to mimořádné opatření. A pak je nárok na to, že ty peníze lidé mohou žádat zpět," řekl ministr.

Původně byla cena, kterou za test platí laboratoři zdravotní pojišťovna, od června stanovena na 350 korun, v úterý ale ministr oznámil, že bude navýšena na 614 korun. "Trochu mám pocit, že to, co některé soukromé laboratoře teď dělají, je snaha na nás vytvořit nějaký tlak. My se nenecháme vydírat. Myslím, že cena je optimální," dodal.

Cena u diagnostických testů pro lidi, které pošle na test jejich lékař nebo hygienik jako kontakt nakaženého, bude snížena na stejnou částku od začátku července. Od ledna byla cena nastavena na zhruba 1200 korun.

Pro samoplátce chce ministerstvo ceny PCR testu zastropovat také na hodnotě kolem 614 korun. Podle Vojtěcha klesly ceny chemikálií, které jsou pro test potřeba. "Ten zisk není, jaký býval, což chápu, že pro soukromé laboratoře není dobrá zpráva, ale stále na tom vydělají," dodal.