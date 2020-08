Lidé se budou moci na Václavském náměstí nechat otestovat na koronavirus

Nové odběrové místo, kde se lidé budou moci otestovat na nákazu novým koronavirem, bude na Václavském náměstí v Praze otevřeno v pátek 14. srpna. Pražský magistrát plánuje otevřít nová odběrová místa v pěti městských částech. Od září by mohlo být opětovně zavedeno povinné nošení roušek ve všech vozech MHD. Novinářům to ve čtvrtek řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

"Chceme zvýšit množství testování pro Pražany a množství odběrových míst v Praze. Místa v pěti městských částech jsou už vytipovaná," řekl Hlubuček s tím, že umístění odběrových míst se nyní projednává s dotčenými radnicemi.

První z nich bude na adrese Václavské náměstí 29 otevřeno v pátek 14. srpna. Místo v centru metropole by mělo být určeno primárně pro turisty. Výsledek testu metodou PCR, tedy výtěrem z nosohltanu, by podle Hlubučka měl být samoplátcům známý do dvou hodin.

Nově vzniklé odběrové místo v centru bude provozovat laboratoř GHC Genetics, řekl ředitel společnosti Viktor Furman.

Další odběrové místo by měl v budoucnu magistrát ve spolupráci s radnicí městské části podle Hlubučka otevřít v Praze 9, kde radnice městské části ve spolupráci s GHC Genetics odběrové místo v areálu Polikliniky Prosek již dříve provozovala. S dalšími velkými městskými částmi se nyní jedná. Podle Hlubučka budou odběry provádět pracovníci soukromé laboratoře.

Od září by mělo být zpřísněno nošení roušek. Ochrana úst a nosu by měla být se začátkem školního roku povinná ve všech vozech městské hromadné dopravy. "Pokud by se situace dále zhoršovala, je možné i znovuzavedení nošení roušek i ve veřejných uzavřených prostorech," dodal náměstek.

V Praze nyní odebírá vzorky na testy na koronavirus deset nemocnic a soukromých laboratoří. Na většině místech testují pacienty indikované hygienickou stanicí i samoplátce. Odběry provádí například v Ústřední vojenské nemocnici, v Nemocnici na Bulovce, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v areálu laboratoře Prevedig v Praze 8 nebo na zámku Veleslavín, kde odběry provádí pracovníci společnosti EUC Laboratoře. GHC Genetics také v Praze provádí testy u Polikliniky Prosek v Praze 9.

V Praze jsou nyní roušky povinné v metru a v pobytových a nepobytových zdravotnických zařízeních, tedy například v lékárnách, v čekárnách u lékaře a v nemocnicích.