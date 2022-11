Lidé se chtějí bavit, večírky opět plní hospody, říká restauratér z Brna

Restaurace letos v adventním období po třech letech znovu ožily. Lidé se chtějí bavit, firmy a přátelé pořádají vánoční večírky a lokály jsou plné, i když firmy na večírkových rozpočtech proti minulosti mírně šetří, řekl provozovatel brněnské Restaurace Šelepka Raed Kahwaji. V předchozích dvou letech lidé v prosinci buď do restaurací vůbec nemohli nebo kvůli covidu z opatrnosti nikam nechodili a firmy raději večírky rušily.

"Na lidech je to vidět, jak se chtějí bavit, situaci vnímám pozitivně. A to i přes to, že i bohaté firmy snižují rozpočet na večírky, ale ne nijak zásadně. A baví se lidé i přes mediální paniku, kdy pořád čteme a slyšíme zprávy, jak se budeme mít špatně," řekl Kahwaji. A lidé, kteří byli dříve zvyklí večer do restaurace chodit, chodí i nyní. "Ale pozoruju, data na to zatím nemám, že si sice dají pití, ale méně lidí si dává jídlo. Svíčková je o 70 korun dražší, než byla před rokem," řekl Kahwaji.

Lidé podle něj šetří i proto, že média vytvářejí paniku ohledně ekonomické budoucnosti. "V centru velkých měst je ale hodně lidí, v obchodech mají lidé pořád nákupní košíky plné jídla," uvedl Kahwaji.

V restauracích lidé šetří i proto, že reagují na zvyšující se ceny. "Museli jsme letos zdražit několikrát. Je to kvůli dražším energiím a cenám surovin. Že pivo zdražilo o dvě až tři koruny, to je normální. Ale před rokem jsem platil za kilo kuřecího ve velkoobchodě 90 korun, teď 150. A když z toho mám uvařit totéž, i oběd musí stát více. Kdybychom růst cen promítli plně do ceny jídla, bylo by ještě dražší, ale to neriskuju. Podle mě krize skutečně přijde až od začátku roku, kdy spoustě lidí skončí fixace na energie stejně jako nám. Cena nám skočí na strop stanovený vládou. Místo 100 tisíc korun budeme platit 250 tisíc korun," řekl Kahwaji.

Situace v gastronomii je poměrně napjatá. Kahwaji považuje za nejohroženější podniky, které mají koncept postavený na tom, že jsou levné a pivo se stále snaží držet na ceně okolo 30 korun. "Jejich cílová skupina snadno přejde k levnému pivu v pet lahvi. Myslím, že to přinese další omezení hlavně venkovských hospod, které v posledních deseti letech dostaly několik ran. Nerad bych, aby to dopadlo jak v Rakousku, že se na venkově kromě víkendu nebudeme mít kde najíst," řekl Kahwaji. Druhým typem ohrožených podniků jsou podle něj drahé restaurace. Jejich klientela sice cenu jídla tolik neřeší, ale raději místo dvou večeří týdně odletí na měsíc do Španělska. "Doufám, že my jako středostavovský podnik, který není ani drahý, ani levný, z toho vyjde dobře. Uvidíme, jaká bude po Novém roce situace," uvedl Kahwaji.