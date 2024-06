Lidé si dnes v Lidicích pietní vzpomínkou připomněli 82. výročí vyhlazení obce nacisty. Program začal tradičně mší na základech kostela svatého Martina. Sloužil ji kardinál Dominik Duka. Připomněl utrpení i bolest dětí, a to nejen v souvislosti s lidickou tragédii, ale též v současném kontextu. Květinové dary ke společnému hrobu lidických mužů položily desítky představitelů nejen státních institucí a organizací.

Duka dnes zmínil i válečný konflikt na Ukrajině a vyzval účastníky mše k zamyšlení nad skutečnou podobou podpory Ukrajiny a dostatečností její míry. "V mnohém nám chybí odvaha i pravdivost," řekl Duka.

Ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík při svém poděkování vyjádřil soustrast rodině Winifred Horákové, manželce letce RAF Josefa Horáka, který pocházel z Lidic. Horáková zemřela před týdnem ve věku 101 let. Z Lidic pocházel též další letec RAF Josef Stříbrný. Horák se v roce 1945 vrátil do Československa i se svou ženou a dvěma syny. Po únoru 1948 byl z armády propuštěn, poté se vrátil do Anglie, kde znovu pracoval v RAF. Zahynul při leteckém neštěstí v roce 1949.

Účastníci pietního programu uctili památku dětských obětí války u jejich pomníku. Následovat bude ještě předávání pamětních odznaků Památníku Lidice ve výstavní síni In Memoriam. Areál památníku je veřejně přístupný, celý den mohou návštěvníci zdarma navštívit výstavní prostory v památníku.

Nacisté zastřelili 10. června 1942 v Lidicích 173 mužů. Děti a ženy odvezli nacisté do gymnázia. V prostorách současné tělocvičny strávily tři dny, poté je násilně rozdělili. Ženy převezli do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Oběťmi nacistů se během druhé světové války stalo 340 lidických obyvatel. Vrátilo se 143 žen a 17 dětí. Vesnice byla zcela zničena. Stavba nových lidických domů nedaleko současného pietního území začala v roce 1948.