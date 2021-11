Loni bylo 70 procent dovolených na vlastní pěst, i letos dominují, uvádí pojišťovna

Před pandemií covid-19 bylo individuálně organizováno 55 procent turistických cest, loni to bylo 70 procent. Letos se lidé pomalu začali vracet do cestovních kanceláří, stále však většina dovolených byla na vlastní pěst. Vyplývá to ze statistik ERV Evropské pojišťovny. Pandemie zapříčinila, že lidé začali více cestovat do okolních zemí a převážně automobilem, autobusem či vlakem místo využívání letecké dopravy.

"Vzhledem k omezením letecké dopravy, která odkázala lidi cestovat autem, autobusem či vlakem do okolních zemí, velmi vzrostl podíl individuálně organizovaných cest, tedy bez cestovní kanceláře, " uvedl mluvčí ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. S ohledem na změny v cestování vzrostla i poptávka po individuálním sestavení dalších služeb spojených s cestováním, včetně cestovního pojištění.

V minulém roce a v prvních pěti měsících letošního roku si kupoval pojištění na covid každý klient, sdělil Divoký. V letních měsících, kdy se řadě lidí mohlo jevit, že pandemie téměř pominula, si pojištění na covid kupovalo 70 procent klientů. Od září zájem o pojištění covidu opět začal růst a nyní si toto riziko pojišťuje téměř 100 procent klientů.

Přes rostoucí počet očkovaných lidí pojišťovna stále doporučuje sjednat takovou variantu pojištění, která se vztahuje i na onemocnění covid-19 a karanténu. "Setkali jsme se už v praxi s případy, kdy člověk po obou dávkách očkování či prodělané nemoci covid-19 měl v zahraničí pozitivní test a musel v destinaci zůstat déle," uvedl Divoký. Do karantény může být člověk umístěn i z preventivních důvodů kvůli kontaktu s nakaženým.

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) v září uvedl, že Češi letos v létě cestovali do zahraničí více než loni. Nejoblíbenější destinací bylo tradičně Chorvatsko, kam podle tamních úřadů zamířilo přes 750 tisíc Čechů. Je to téměř tolik jako před vypuknutím pandemie koronaviru. Proti loňsku podle ministra vzrostl až trojnásobně i provoz na pražském letišti. U turistů cestujících do ciziny byla po návratu zjištěna nákaza koronavirem celkem v řádu stovek případů.

"Letošní letní sezona byla o poznání lepší než ta loňská. Podle dosavadních statistik cestovalo do blízkého zahraničí až o desítky tisíc lidí více než loni. I přesto bylo letošní léto v porovnání s předkrizovým obdobím netypické, protože stále platí několik omezení," uvedl Kulhánek.

Tradičně nejvíce Čechů během léta cestovalo do Chorvatska. Většina z nich tam jela autem, případně vlakem, dodal ministr.