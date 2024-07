Loni se v české krajině díky agrolesnictví vysázelo 60.000 stromů. Pomáhají zlepšit mikroklima, zmírnit klimatické změny a podporovat diverzitu. Agrolesnictví kombinuje pěstování dřevin s pěstováním zemědělských plodin nebo s chovem hospodářských zvířat na jednom pozemku. Výhody agrolesnictví a jeho využití v praxi dnes představil novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na exkurzi v agrolesnickém systému Michovky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ).

"V loňském roce, kdy jsme poprvé přijali žádosti na agrolesnické systémy, tak jich bylo přijato a realizováno zhruba na 600 hektarech. Je povinností realizovat 100 stromů na jeden hektar, tudíž jsme loni díky agrolesnictví dostali do české krajiny na zemědělskou půdu 60.000 nových stromů," řekl ČTK Výborný.

Stromy poskytují stín a ochlazují vzduch. Mikroklima začínají ovlivňovat už po dosažení výšky dvou až tří metrů. Vzrostlé stromy mohou snížit teplotu v podrostu o pět až deset stupňů Celsia. Zároveň ukládání organického uhlíku do půdy a nadzemní biomasy pomáhá snižovat množství oxidu uhličitého v atmosféře.

"Agrolesnictví je moderní trend a jsem rád, že v České republice získává stále více fanoušků. Je pozitivní jak směrem k zemědělcům, tak k farmářům, také ke krajině, podporuje biodiverzitu a dokáže velmi účinným způsobem rozčleňovat krajinu, zadržovat vodu v krajině," uvedl ministr.

Kombinace různých druhů stromů, keřů a plodin vytváří pestřejší ekosystém, který podporuje širokou škálu živočichů, zejména hmyzu a rostlin. Stromy také pomáhají snižovat riziko vodní a větrné eroze, chrání půdu před odnosem a ztrátou živin, uvádí ministerstvo.

Ministerstvo zemědělství podporuje agrolesnictví prostřednictvím dotačního titulu. Snaží se vytvořit podmínky, které by povzbudily zemědělce k výsadbě dřevin na zemědělské půdě. Motivační by mohla být i ekonomická stabilita, neboť zemědělci mohou získat příjmy nejen z plodin, ale i z produkce dřeva a ovoce, čímž se snižuje riziko závislosti na jednom druhu produkce.

Letos ministerstvo zaznamenalo zájem o založení agrolesnických systémů od více než 200 hospodařících subjektů na plochu přesahující 3000 hektarů. "Uvidíme, kolik jich v reálu skutečně vznikne, avšak kdyby to bylo alespoň 50 procent, tak by to bylo neuvěřitelné množství stromů," řekl Výborný.

Jako cíl pro léta 2023 až 2027 si ministerstvo stanovilo založení 900 hektarů agrolesnických systémů. Podporuje dva typy, silvoorebný, kdy se liniová výsadba dřevin kombinuje s pěstováním plodin, a silvopastevní, kdy stromy na pastvinách zlepšují podmínky pro chovaná zvířata.

Podmínky pro žadatele jsou minimálně 0,5 hektaru půdu, 100 vysazovaných dřevin na hektar a výsadba alespoň tří druhů dřevin, přičemž jeden nesmí přesáhnout 40 procent.