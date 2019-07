Luxus u táboráku: Češi znovu objevili kempování

Češi znovu objevili kempování. Ale místo lančmítu, plátěného "áčka", do něhož zatéká, a těžké plynové bomby s sebou vozí samoohřevný sáček s večeří, stan o váze plechovky koly nebo bezkouřový gril. Od dob, kdy jsme jezdili s rodiči kempovat, se toho hodně změnilo...

Byl to svérázný svět hliníkových trubek, vratkých stolků a "tranzistoráků". Sociální zařízení bylo jen pro silné nátury, další servis chyběl. Přesto bývaly v 70. a 80. letech kempy plné. Později, na přelomu tisíciletí, se zdálo, že česká tábořiště zničí polopenze v Bibione. V poslední době se však Češi k romantice pod stanem vracejí.

Loni do českých kempů podle dat Českého statistického úřadu zavítalo rekordních 1,36 milionu návštěvníků. O rok dříve jich bylo 1,2 milionu, turistů přibývalo již sedmým rokem v řadě. Počet tábořišť v Česku se takřka nemění - drží se kolem 515.

Návštěvníky dnes neláká pouze stanování, ale také autokemping - častěji přijíždějí s karavany a obytnými auty, pohodlnější chatky a bungalovy jsou obsazeny i rok dopředu. Zatímco před lety se Češi spokojili s koupáním v rybníku a posezením u ohně, dnes vyhledávají další vyžití a sportovní aktivity, neobejdou se bez internetu a dalších moderních vymožeností. Provozovatelé tábořišť a výrobci sportovního vybavení se snaží těmto požadavkům vyjít vstříc. Rozšiřují služby a zvyšují komfort. Kempy pochopitelně nejsou interhotely a tepláky se sem hodí více než oblek, ale jako pionýrský tábor už dávno nevypadají.

Jako v obýváku

Nejlépe hodnocené tuzemské kempy se vyrovnají západoevropskému standardu a ani ty s průměrným hodnocením nejsou vůbec špatné. Teplá voda ve sprchách už dnes nikoho neohromí, běžné jsou však i pračky, sušičky, někde i myčky nádobí, wi-fi signál, rodinné sprchy, přebalovací místnosti, vířivky, sportoviště, hřiště pro děti, sauny a restaurace s propracovanou gastronomií či večerním kulturním programem.

Proměnou prochází také základní kempovací výbava, která musí být funkční a zároveň reflektovat poslední trendy. Velkými inovacemi prošly zejména stany. Hliníkové tyče, jež podpíraly vyšisovanou plachtu, které jste se nesměli dotýkat, aby pak nepropouštěla déšť, nahradila supermoderní, ultralehká a samorozkládací přechodná bydla, jež se překvapivě stále ještě nazývají stanem, i když by zasloužila mnohem sofistikovanější pojmenování.

Mladí si oblíbili takzvané vteřinové či také házecí stany. Zabalené jsou do placatého kruhového obalu a podobají se větrnému draku. Stylem "odhoď svůj širák v dál" pošlete své přechodné obydlí na místo určení. Během letu se elastické vzpěry všité do stanoviny samy roztáhnou do požadované polohy. Pak už jen zbývá přikolíčkovat šňůry, aby stan ve větru neodlétl. Jedinou nevýhodou je velikost 2 x 2 metry, a tak jej vyhledávají zejména páry či kamarádi, jimž nevadí v noci se tulit.

Rodiny s dětmi zase sahají po velkých rodinných stanech, které mají vyhřívané koberce a zavedenou elektřinu - není tak problém do něj nastěhovat třeba malou lednici. Většina z nich má nafukovací konstrukci (kompresor vám zapůjčí v každém větším kempu, ve volné přírodě si budete muset vystačit s pumpičkou). Několik oddělených ložnic ubytuje až osm osob, včetně psa, který může přebývat v kolosální předsíni. Ty nejmodernější stany jsou opatřeny revoluční technologií Black Out, jež blokuje 99 procent denního světla, uvnitř je tudíž i v těch největších tropických dnech příjemná teplota, což přivítají zejména poobědoví spáči.

Vyznavači vysokohorské turistiky zase ocení lehký stan, který neváží více než plechovka koly - pouhých 670 gramů.

Harry Potter by koukal

Pokud chcete pro stanování získat drahou polovičku, jež spí jako princezna na hrášku a navíc je zimomřivá, kupte jí měkoučkou nafukovací karimatku, která hřeje. Velký výběr je také v oblasti spacích pytlů. K dostání jsou třeba společné manželské, které se ovšem dají rozdělit na dva - cestují-li partneři odděleně či dojde-li k dovolenkové roztržce. A spát v teple mohou také miminka. Malé kukličky s dítětem navíc rostou - dají se natahovat stejně jako například dětské kolečkové brusle. Povolí se zip a do pytle, ve kterém ještě před chvílí leželo batole, se vejde i prvák.

Originální vychytávky objevíte v kempovací kuchyni. Třeba prkýnko se zabudovaným skládacím cedníkem, kam lze rovnou odsouvat odkrojený odpad či očištěnou zeleninu. Nebo jednoduše přenosný gril, který nekouří a dá se postavit doprostřed stanu. Ohřívat a servírovat pokrmy lze v nádobí z plastu a silikonu, které jednoduchým pohybem stlačíte do téměř plochého tvaru. Harry Potter by se nestačil divit... Také nerezový pohárek na víno lze jednoduchým pohybem složit - už žádné pití vína z kelímku či plastového hrnečku!

Pokud zrovna nemáte chuť na pětichodové menu z místní hospody a ani se vám nechce lopotit s grilem či vařičem, jednoduchou večeři za vás připraví samoohřívací pytlík. Stačí jídlo v sáčku nebo ve sklenici vložit do speciálního vaku, přidat trochu vody a kapsli s nehašeným vápnem. Chemická reakce všech přísad způsobí, že asi za 12 minut máte jídlo teplé.

Minimalismus se prosazuje i u dalšího vybavení do přírody - větrovky pro chladnější večery, jež lze složit do malého balíčku o velikosti tenisového míčku, do stejné velikosti poskládáte i batoh, který pojme dvacet litrů nákladu. Žádnému milovníkovi kempování nesmí samozřejmě chybět solární nabíječka, čelovka či rozkládací židlička, která se dá složit do tašky.

Nejlepší kempy:

Pro rodiny s dětmi - Autocamp Sedmihorky Lokace: Liberecký kraj

Kemp v srdci Českého ráje nabízí nekonečné množství výletů a je ideálním místem zejména pro rodiny s dětmi (od 23 hodin se dodržuje noční klid). Ubytovat se můžete v chatkách, mobilních domech, rodinných stanech a stanech s podsadou nebo v indiánském týpí. Přímo v areálu najdete rybník s pláží, sportovní i dětská hřiště, minigolf, stolní tenis, ohniště a farmu se zvířaty. Vyzkoušet si můžete také rybolov, a to i když nemáte vlastní "papíry".

Více info: Campsedmihorky.cz



Pro mladé páry a pařmeny - Kemp a chaty Stříbrný rybník Lokace: Královéhradecký kraj

Čtyřhvězdičkový areál nabízí ubytování v luxusních chatách, mobilhomech, malých chatkách, ve stanech s podsadou, v týpí nebo na karavanových a stanových loukách. Součástí kempu jsou rybník s písčitou pláží vhodný ke koupání i rybolovu, sportovní a dětská hřiště, minigolf, ohniště, farma s domácími zvířaty. K dispozici je také půjčovna kol a lodí.

Více info: Stříbrný-rybník.cz



Pro trampy - Autokemp Frenštát pod Radhoštěm Lokace: Moravskoslezský kraj

V malebném areálu s chatkami, altánky a rozlehlými travnatými plochami ani nepoznáte, že jste téměř v centru města. Kemp nabízí ubytování v chatkách s kuchyňkou a venkovním posezením, využít můžete i louku pro stany a karavany. Pohodové trávení volného času zaručují dětské hřiště, badmintonové hřiště, dopravní hřiště, kuželky a stolní tenis, večer využijete ohniště a pergoly s grilovacími krby. V blízkosti autokempu najdete také akvapark s mnoha atrakcemi a saunou.

Více info: Autokemp-frenštát.cz



Pro vodáky - Kanak kemp Branná Lokace: Jihočeský kraj

Kemp Branná leží u Vltavy mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem a jde o oblíbené útočiště vodáků. Přímo v areálu najdete půjčovnu lodí a raftů. Kromě rozlehlé plochy ke stanování můžete využít ubytování v zateplených chatkách, stanech s podsadou nebo indiánských týpí, samozřejmostí je restaurace s výhledem na řeku. Děti si užijí legraci na hřišti i ve výběhu u živých holandských koziček.

Více info: Kanak.cz



Pro karavanisty - Camp Dolce Lokace: Královéhradecký kraj

Ubytování v komfortních pokojích, chatkách, stanech i mobilních domech nabízí kemp na úpatí Krkonoš. Děti tu využijí hřiště s lanovým mostem, tobogan, trampolínu, elektrická autíčka a minizoo. Milovníci kempování uvítají rozlehlé louky, ohniště a zastřešené posezení s grilem. Navíc si mohou zapůjčit kola, šlapadla, loďku i sportovní potřeby.

Více info: Kemp-dolce.cz



Pro firemní a skupinové akce - Koupaliště a kemp Pecka Lokace: Královéhradecký kraj

Lanové hřiště, volejbal, čtyřkolky, lezecká stěna, trampolína a hromada dalších atrakcí, to je moderní kemp na dohled od zříceniny hradu Pecka. Ať si vyberete ubytování v apartmánech, luxusních srubech, chatičkách nebo vlastních stanech a karavanech, v kempu budete mít stále co dělat. Areál je vhodný i pro svatby, sportovní soustředění nebo teambuilding. Unavení rodiče ocení animační programy pro děti.

Více info: Kemppecka.cz



Pro náročné - Camp Malešov Lokace: Středočeský kraj

Nedaleko Kutné hory v malebné posázavské krajině vyrostl kemp, který návštěvníkům poskytne opravdu netradiční způsob kempování - spojuje romantický středověk s 21. stoletím. Ubytováni budete ve středověkých stanech s typickým dobovým nábytkem, avšak s pohodlím moderní doby - nechybí pohodlná postel, ani vlastní koupelna. V historickém kempu na břehu rybníka, který je vybudován přímo pod středověkou tvrzí, se může ubytovat až 32 osob. Stany jsou vyrobené ze speciálního materiálu, který odolá i nepříznivému počasí. Většina z nich je přizpůsobená pro čtyři osoby, takže jsou ideální pro skupinu přátel nebo rodinu s dětmi. Kromě nedávno zrekonstruované středověké tvrze v okolí najdete i Přátelský pivovar Malešov, středověkou krčmu Na konci světa nebo muzeum, které se jako jediné v ČR pyšní kostrou velryby.

Více info: Malesovkemp.cz