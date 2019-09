Matka nechávala dceru u pedofila. Soud jí uložil podmínku

Matce z Prahy, která nechávala šestiletou dceru dlouhodobě zneužívat svým pedofilně orientovaným známým, uložil soud i napodruhé podmíněný tříletý trest. Ženu uznal vinnou z ohrožení výchovy dítěte a z obchodování s lidmi, nově se způsobením těžké újmy na zdraví. I tentokrát ale obžalovanou neposlal do vězení, protože upřednostnil to, aby její dcera nadále vyrůstala v úplné rodině. Verdikt není pravomocný. Ženě hrozilo osm až 15 let odnětí svobody, státní zástupkyně pro ni požadovala nepodmíněný a nezmírněný trest.

"Soud neustoupil od svého závěru, že je na místě využít dobrodiní trestního zákoníku a uložit takovou výměru trestu, aby mohl být podmíněně odložen," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Monika Křikavová.

Součástí trestu je i tentokrát dohled probačního úředníka a povinnost docházet na psychologické terapie. Nově má matka dceři uhradit sto tisíc korun za způsobenou nemajetkovou újmu. Žena se rovnou vzdala práva na odvolání, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Z dcery obžalované ženy si pedofil Petr Dostál udělal v roce 2016 taneční asistentku, která ho doprovázela na kurzech v mateřských školách. Po dobu dvou let s ní u sebe doma prováděl různé sexuální praktiky, které ji postupně cíleně učil. Pořídil s ní více než stovku pornografických videí a nejméně 20 souborů fotografií. Matka dítěte svěřovala Dostálovi dceru několikrát týdně i poté, co se v říjnu 2016 dověděla o jeho sexuální orientaci. Od určité doby věděla například také to, že po bytě oba chodí nazí a objímají se. Přesto neudělala nic, aby dceru ochránila.

"Spokojila se s jeho ujištěními, že její dceru miluje a že je to jeho životní láska. Akceptovala, že její dítě má od svých šesti let životního partnera," konstatovala soudkyně. Žena byla podle ní srozuměná s tím, že její dcera provozuje sex s výjimkou soulože.

Vysokoškolsky vzdělaná čtyřicetiletá žena u soudu uvedla, že se Dostálem nechala zmanipulovat. Učitel ji prý přesvědčoval, že jeho vztah s její dcerou je převážně platonický a že se sexuálními aktivitami nezačnou dříve než v jejích 15 letech. Také řekla, že měla "přehnanou sebedůvěru" ohledně toho, že by se jí dcera s případným zneužíváním svěřila. Věděla podle vlastních slov pouze o tom, že se Dostál s dívkou "pusinkoval" a že ji koupal nahou.

Pražský městský soud ženě uložil tříletou podmínku už letos v únoru. Odvolací senát však rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání.

Dostál si za znásilnění dívky a za zneužívání dalších holčiček v pražských školkách odpykává devět let vězení. Soudy mu uložily také následnou ústavní sexuologickou léčbu a maximální, tedy desetiletý zákaz práce s dětmi. Před týdnem si podal dovolání, jeho případem se tak bude zabývat ještě Nejvyšší soud. Muž mimo jiné tvrdí, že žádnou ze zneužitých dívek nikdy k ničemu nenutil. S dcerou obžalované ženy prý "chtěl být až do smrti".

Dívka má podle soudních znalců narušený morální, emoční i sexuální vývoj, rozvinul se u ní syndrom týraného dítěte a v budoucnu může trpět těžkou posttraumatickou poruchou.