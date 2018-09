Me Too je plivnutí do tváře skutečným obětem, tvrdí sociolog

Kampaň Me Too (Já taky) ovládla snad celý svět. Není měsíc, aby se v médiích neobjevil skandál kolem slavné celebrity, která sexuálně obtěžovala nějakou slečnu či ženu. Jak vnímá #MeToo sociolog Petr Hampl? Svůj názor uvedl v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ..

Jak vnímáte kampaň Me Too?

Benjamin Kuras ji označil jako útok proti základním civilizačním hodnotám. Já bych k tomu připojil, že kampaň Me Too je především útokem na skutečné oběti sexuálního násilí. A situace je skutečně děsivá.

Jak to myslíte?

Nedávno bylo například odhaleno, že jen v jediném britském městě bylo za poslední roky uneseno z rodin přes patnáct set (!) nezletilých dívek a tyto dívky byly zneužívány jako sexuální otrokyně. Kvalifikované odhady říkají, že tyto akce pákistánských gangů postihly už téměř milion dívek. Na mnoha místech západní Evropy se ženy bojí vycházet z domu a policie jim odmítá zaručit základní bezpečnost.

A za této situace přijde skupina mimořádně bohatých a mocných žen s tím, že ony jsou oběťmi, přičemž je zjevné, že ony samy vše absolvovaly zcela dobrovolně a získaly za to řadu výhod. Co jiného to je, než plivnutí do tváře skutečným obětem?

Co je podle vás cílem kampaně?

Zviditelnit několik stárnoucích celebrit, které potřebovaly více pozornosti a získat víc peněz pro některé neziskovky. Nic jiného tam nebylo.

A je to ještě mnohem vážnější. V rámci kampaně Me Too je úplně změněna definice sexuálního násilí tak, že nově pokrývá veškeré seznamování, svádění, koketování. Na některých pracovištích už vzniká paranoidní situace, muži a ženy se bojí spolu normálně hovořit. Jestliže až dosud čelila naše civilizace problému, že se snižoval zájem mužů o kontakty se ženami a že někteří mladí muži raději masturbují u počítače, kampaň Me Too znamená další zhoršení. Postřeh paní doktorky Kovářové, že pro mnoho žen teď bude obtížnější najít partnera, je naprosto přesný.

K Me Too se hlásí spousta lidí, a to dokonce i s tím, že někdo někoho z legrace plácl po zadku. Je to správné?

Kdyby plácl po zadku... Řeší se nevinné vtípky, mlsné pohledy a podobně. Samozřejmě, že je to celé špatně. Dívky a ženy mají být vedeny k tomu, aby se dokázaly samy rázně ohradit. Konec konců, od čeho máme facky? Místo toho vzniká fenomén, kterému sociální psychologové říkají "naučená bezmocnost". Lidé zjišťují, že být obětí je výhodnější než se ubránit. To se pak přenáší i do dalších oblastí života.

A co horšího, začínají se tak chovat i muži. Dobře to ilustruje i případ samotné zakladatelky kampaně Me Too Asie Argento. Poskytla rozkoš jednomu mladému muži a ten mládenec ji místo vděčnosti udal. Jak odporné!

Nejde spíš o trend či fenomén?

Obávám se, že se jedná o trend, který směřuje k tomu, že každá naprosto běžná životní interakce bude označována jako násilí a že budeme podrobeni neustálému dohledu a neustálému vyšetřování.

Naštěstí se ale zdá, že se to celé týká jen úzké společenské vrstvy celebrit, politiků a vrcholových manažerů. Svět normálních lidí je zatím nepostižen.

Když jsme u celebrit, nyní čelí obvinění také herec Gerard Depardieu, že znásilnil mladou dívku. Co si o tom myslíte?

To musí ukázat policejní vyšetřování. Osobně jsem zvědavý, jak ta slečna bude vysvětlovat, že několik dnů po údajném znásilnění přišla za pachatelem znovu.

Došlo Me Too i do Česka?

V České republice jednoznačně převládá zdravý rozum. Je to dáno i tím, že jsme si udrželi značnou svobodu diskuze. A když máte možnost o něčem svobodně diskutovat, ty nejhloupější fráze neobstojí. Me Too hájí jen pár profesionálních aktivistů.

Jak se stavějí Češi k sexuálnímu harašení?

Češky jsou většinou dostatečně rázné a sebevědomé, aby dokázaly odkázat nežádoucí nápadníky do patřičných mezí. A zároveň dost citlivé, aby neodradily muže od dvornosti. Třeba Američanky by se k nám mohly jezdit na školení. Prospělo by jim to.

A českým mužům nezbývá než se přizpůsobit. Což je normální. V téměř všech známých společnostech (s výjimkou islámských) je to tak, že pravidla sexuální morálky určují ženy. Ženy rozhodují, co je ještě přijatelné, ale co už ne, a muži se přizpůsobují. To vychází ze samotné biologické podstaty člověka.