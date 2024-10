Medaile Za zásluhy dostali exředitel ČT Dvořák nebo ekonom Švejnar

Medailí Za zásluhy dnes prezident Petr Pavel na Pražském hradě vyznamenal bývalého ředitele České televize Petra Dvořáka, ekonoma Jana Švejnara, ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Marka Riedera nebo Jana Gruntoráda, který se zasloužil o fungování internetu v České republice.

Z osobností kultury obdrželi medaili například herci Ondřej Vetchý, Ivan Trojan nebo in memoriam Jana Hlaváčová, zpěvačka Marie Rottrová, lídr kapely Olympic Petr Janda nebo operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Pavel ocenil také čtyři sportovní osobnosti - hokejistu Romana Červenku, rychlostního kanoistu a sportovního ředitele Českého olympijského výboru Martina Doktora, vodní slalomářku Štěpánku Hilgertovou a silničního cyklistu Zdeňka Štybara. Prezident udělil stejně jako loni 39 medailí Za zásluhy.

Medaili z rukou hlavy státu obdrželi také polská filmová režisérka a scenáristka Agnieszka Hollandová, spisovatel, dramaturg i hudebník Jaroslav Rudiš, kameraman a fotograf Vladimír Smutný nebo sochař, malíř a tvůrce multimediálních projektů Jiří Sozanský. Ocenění získala také režisérka a pedagožka Helena Třeštíková. Z herců byli oceněni také zesnulý Luděk Munzar, za kterého medaili převzala dcera a také herečka Barbora Munzarová, a Daniela Kolářová.

Laureáty byli též spisovatel a publicista Pavel Kosatík, který se zabývá především novodobými dějinami Česka a Slovenska, nebo spisovatelka Karin Lednická, jež se v dílech věnuje navrácení identity hornickému Karvinsku. Vyznamenání Pavel udělil také dramatiku, režiséru a publicistovi Jaroslavu Vostrému, jenž je spoluzakladatelem Činoherního klubu.

Medaili Za zásluhy hlava státu udělila také krymskému Tatarovi, bojovníkovi za svobodu a lidská práva a odpůrci invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 Mustafovi Džemilevovi. Vyznamenán byl také Alexander Wiegand, německý odpůrce totalitního režimu a politický vězeň československého komunistického režimu.

Medaili Za zásluhy získala též ekoložka a expertka na ochranu životního prostředí Yvonna Gaillyová, zakladatelka platformy sdružující a podporující v přímém odbytu sociální a chráněné dílny Lucie Hyblerová, a dále Zdeňka Prokopová, jež se sestrou Marií Vavroňovou založila neziskovou organizaci ROSA poskytující komplexní pomoc ženským obětem domácího násilí.

Pavel ocenění udělil také podnikateli a spoluzakladateli Nadace Dobrý anděl Petru Sýkorovi, lékařce a zakladatelce neziskové organizace LOONO pro vzdělávání veřejnosti v prevenci závažných onemocnění Kateřině Šédové, rehabilitační pracovnici Emilii Vallové, jež pomocí Vojtovy metody pomohla stovkám nemocných dětí, nebo zakladatelce neziskové organizace Dům pro Julii poskytující dětskou paliativní péči Radce Vernerové.

Pavel vyznamenal také zesnulého novináře Daniela Anýže, spisovatelku, literární historičku a překladatelku Radku Denemarkovou či prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy Ladislava Krištoufka, jenž se zabývá zejména kryptoaktivy a kryptoměnami, ekonometrií a datovou analýzou.

Vyznamenání převzala také Dita Horochovská, jež spoluzaložila spolek Silou hlasu zaměřený na výuku ovládání počítačů hlasem. Medaili obdržel i bývalý dlouholetý příslušník Bezpečnostní informační služby Jaroslav Vild, který podle Hradu přispěl ke způsobu a podobě vzdělávání a výcviku bezpečnostních složek v taktické oblasti. Oceněn byl i podnikatel v zemědělství se zaměřením na agroturistiku a sociální zemědělství Jiří Netík.

"Velice si toho vážím. A toho, že to je právě z rukou pana prezidenta Pavla. Pro mě bylo velice potěšující, v jaké společnosti jsem se ocitl, to je opravdu nádhera," řekl novinářům po ceremoniálu Trojan. Vyznamenání se podle něj nedá srovnat s oceněními, která dostal v herecké kariéře. "Je to nějaké ocenění za celý můj život. Věřím, že nejen za práci, ale i za nějaké občanské postoje, hodnoty, které vyznávám," poznamenal.

Červenka vyznamenání označil za obrovskou čest přesahující sport. "Hlavně poslední šampionát asi hodně napomohl tomu, že dnes tady mohu být a stát. Ale je to jiné ocenění a když člověk slyší ty příběhy, tak je to takové zvláštní, že je v téhle společnosti," uvedl s odkazem na letošní vítězné domácí mistrovství světa, na němž vedl českou reprezentaci jako kapitán.