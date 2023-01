Média chtějí z volby dělat show, zdůvodnil Babiš neúčast v debatě

Média chtějí dělat z prezidentské volby show, což si prezidentský úřad nezaslouží, zdůvodnil kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) svou neúčast v úterní volební debatě pořádané deníkem Blesk. Dodal, že jeho názory voliči znají z doby výkonu funkce ministra financí a předsedy vlády.

Do debaty Blesk dále pozval Pavla Fischera, Danuši Nerudovou, Petra Pavla a Josefa Středulu, všichni přišli. Babiš na podzim avizoval, že se nebude účastnit debat konaných do konce roku, o účasti na dalších se chtěl teprve rozhodnout. Zda se zúčastní velkých televizních debat plánovaných na tento a příští týden, zatím Babiš neoznámil.

"Chápu, že média chtějí dělat z prezidentské volby mediální show, ale já si myslím, že prezidentský úřad, do kterého kandiduji, si ji nezaslouží," uvedl Babiš podle serveru Blesk.cz. "Mě a mé názory voliči za dobu mého působení ve funkci ministra financí a premiéra dobře znají a já jim je budu určitě vhodnou formou prezentovat," doplnil.

Ve středu se bude na TV Prima a CNN Prima News konat debata šesti kandidátů s nižšími preferencemi podle aktuálních průzkumů. Hosty od 20.15 hodin budou Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula a Tomáš Zima. O týden později, ve středu 11. ledna, odvysílají CNN Prima News a Prima druhou debatu s favority prezidentských voleb podle aktuálních relevantních předvolebních průzkumů. Hosty ještě televize nepotvrdila.

Konkurenční Nova naplánovala dvě prezidentské debaty na čtvrtek 12. ledna v podvečer a večer. Česká televize pozvala všech devět uchazečů o Hrad na neděli 8. ledna.

První kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna.

V úterní debatě se kandidáti vyjadřovali například ke zvýšení platů politiků od začátku roku. Shodli se, že v současné době jde o nevhodný signál občanům. Většina nechtěla hovořit o konkrétních lidech, kteří by je doprovodili v případě úspěchu na Hrad. Pavel by si za kancléřku vybral současnou vedoucí Kanceláře Senátu Janu Vohralíkovou, mluvčí by byla Markéta Řeháková a tým poradců by koordinoval jeho spolupracovník Tomáš Richter. Řekl, že bývalý diplomat Petr Kolář by na Hradě nepůsobil v žádné placené pozici a využíval by ho jen jako externího poradce. Fischer by se při obsazování hradních pozic nejprve obrátil na svůj tým, například mluvčí Márii Pfeiferovou.

Při řešení kauz jednotlivých kandidátů se Pavel pozastavil nad tím, že Nerudová se zřekla jakékoli odpovědnosti za nedostatky, které se měly dít na Mendelově univerzitě v době, kdy ji řídila. Nerudová naopak řekla, že Česko by nemělo mít prezidenta s komunistickou minulostí. Středula kritizoval nepřítomného Babiše za nedůstojné podmínky zaměstnanců ve firmě Vodňanské kuře, která patří do jeho svěřenského fondu.

Fischer a Pavel se v debatě přiznali, že jako děti něco ukradli v obchodě, v případě Fischera to byl ventilek na kolo, u Pavla kroužkový blok, který nakonec za doprovodu maminky vrátil. Oba také dostali pokutu za dopravní přestupek, u Fischera to bylo za parkování a u Pavla za parkování a překročení rychlosti na motocyklu o šest kilometrů. Pavel dále řekl, že kdysi kvůli alkoholu přišel na tři měsíce o řidičský průkaz. I Fischer přiznal řízení pod vlivem alkoholu.

Všichni přítomní kandidáti někdy použili při hodnocení současného prezidenta Miloše Zemana sprosté slovo a neudělili by mu vysoké státní vyznamenání. Nerudová a Pavel jako děti lhali ve svůj prospěch. Nerudová s Pavlem se také přiznali ke kouření marihuany, Nerudová na gymnáziu, Pavel v nedávné době s kamarády.