Minář zveřejnil otevřený dopis Blažkovi, chce, aby vysvětlil pochybnosti

Bývalý předseda spolku Milion chvilek a hnutí Lidé PRO Mikuláš Minář v pátek zveřejnil otevřený dopis kandidátovi na ministra spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS). Chce, aby na veřejném setkání s ním vysvětlil pochybnosti ohledně podezření z podílu na korupci a manipulaci s městským majetkem v Brně. Otevřený dopis Minář zveřejnil na svém blogu a facebooku.

Minář se minulý týden k situaci vyjadřoval na facebooku. V páteční tiskové zprávě uvedl, že mu pod příspěvek Blažek mimo jiné odepsal, že když mu pošle kontakt, rád se s ním nejlépe veřejně sejde a na faktech dokáže, jak "mnoho věcí skutečně bylo". Minář v pátek uvedl, že Blažkovu nabídku přijal.

Server Aktuálně.cz a Hospodářské noviny tento týden na základě anonymních zdrojů uvedly, že policie podezřívá Blažka z podílu na korupci a manipulaci s městským majetkem v Brně. Už loni v létě tato média uvedla, že o zapojení Blažka a dalších politiků ODS do korupce vypovídal stíhaný bývalý starosta Rojetína na Brněnsku Pavel Hubálek. Blažek po středečním jednání s prezidentem Milošem Zemanem odmítl tvrzení, že je vyšetřován kvůli korupci či manipulacím s městským majetkem v Brně. Řekl, že neexistuje žádný případ "Blažek", ale pouze kauza "Hubálek".

Bývalý předseda Milionu chvilek nepovažuje Blažkovo vysvětlení, které poskytl v Lánech po schůzce se Zemanem, za dostatečné. "Já s panem Hubálkem nikdy nic nepáchal a téměř ho neznám. Je mi v podstatě jedno, co jako obviněný lže do protokolu, protože může legálně lhát," uvedl ve středu Blažek. Hubálek podle něj navíc netvrdí, že by něco s Blažkem páchal, ale jen to, že možná existovala určitá organizovaná skupina, kterou Blažek možná vedl. Opakovaně kritizoval autory textů s tím, že nemá žádnou kauzu, ale jen "dva novináře na hrbu".

"S ohledem na výše popsané skutečnosti a na závažnost Vašich tvrzení na adresu novinářů, s ohledem na okolnost, že je ve veřejném zájmu, abyste rozptýlil pochybnosti, jež nyní vůči Vaší osobě panují, jsem se rozhodl vzít Vás za slovo a přijmout Vaši nabídku na veřejné setkání, na němž budete moci 'dokázat na faktech, jak mnoho věcí opravdu bylo'," napsal v dopise Minář.

Považoval by za vhodné, aby u setkání byli také zástupci médií a tím byla splněna podmínka jeho veřejnosti. "Věřím, že si uvědomujete, jak zásadní je pro naši zemi důvěryhodný ministr spravedlnosti, a doufám, že této příležitosti uvést vše na pravou míru, využijete," dodal Minář.

Ve čtvrtek také Radiožurnál uvedl, že společnost Slide, ve které má Blažek poloviční podíl, nezveřejňuje ve Sbírce listin aktuální účetní závěrky. Podle představitelů protikorupčních organizací tím firma porušuje zákon. Blažek tvrdí, že podle jeho účetní dokumenty v obchodním rejstříku jsou. Poslední zveřejněná závěrka firmy je z roku 2015.

Minář oznámil v prosinci loňského roku vznik hnutí Lidé PRO. Ke konci března však uvedl, že končí a podpoří jiné opoziční demokratické strany. Původně hnutí usilovalo o 500 tisíc podpisů, aby kandidovalo v podzimních sněmovních volbách, nejméně pak 100 tisíc do konce března. Nasbíralo jich ke 40 tisíc.

Z vedení Milionu chvilek Minář odešel loni na podzim. Spolek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. Pořádal demonstrace, při nichž mimo jiné kritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO) za střet zájmů či nedodržování volebních slibů. Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace zúčastnilo podle organizátorů až 250 tisíc lidí.