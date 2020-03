Ministerstva dostanou přes sedm miliard korun na nákup ochranných pomůcek

Ministerstvo vnitra dostane z vládní rozpočtové rezervy 4,3 miliardy korun na nákup ochranných pomůcek kvůli šíření nového typu koronaviru. Na pondělním jednání to schválila vláda, vyplývá z usnesení zveřejněném na jejím webu. Také resort zdravotnictví dostane z rezervy peníze na ochranné prostředky a další vybavení, a to tři miliardy. Do pondělí ministerstvo financí uvolnilo na nákup pomůcek asi pět miliard korun.

Ministerstvo zdravotnictví do pátečního večera do České republiky dovezlo přes dva miliony respirátorů a zhruba 6,7 milionu ústenek. Další materiál v počtu milionů kusů nakupuje vnitro. Celkem Česko v zahraničí objednalo desítky milionů ochranných pomůcek.

Česko se v posledních týdnech snaží zejména z Číny nakoupit chybějící ochranné pomůcky na boj se šířením nemoci COVID-19 způsobené novým typem koronaviru. Na nedostatek ochranného materiálu si nejprve stěžovali zejména lékaři a nemocnice, nyní úřady řeší nedostatek těchto pomůcek například u poskytovatelů sociální péče.

Ministerstvo zdravotnictví zásobuje fakultní nemocnice, vnitro má za úkol zajišťovat materiál pro kraje, které je dále distribuují například domovům důchodců, záchranné službě či páteřní síti nemocnic.

V následné době by do Česka měly dorazit desítky milionů kusů již objednaného materiálu. Resort zdravotnictví má podle informací z víkendu objednáno 41 milionů respirátorů, z toho pět milionů nejvyšší třídy FFP3. Dále úřad poptává 35 milionů ústenek, 3,5 milionů rukavic, 950 tisíc ochranných obleků nebo 250 ventilátorů. Celkem ministerstvo objednalo přes 80 milionů kusů materiálu. Vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů respirátorů, 250 tisíc ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic.