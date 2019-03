Ministerstvo nezjistilo podjatost šéfa úřadu v Babišově kauze

Ministerstvo spravedlnosti nezjistilo skutečnosti, které by naznačovaly podjatost ředitele středočeského krajského úřadu Jiřího Holuba v případu podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Řekla to Helena Frintová z tiskového oddělení hejtmanství. Podnět na ministerstvo dala krajská opozice za STAN. První místopředseda STAN Vít Rakušan i předseda středočeské organizace Věslav Michalik řekli, že výsledek respektují.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Městský úřad v Černošicích mu za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu, Babiš se odvolal. Případem se tak zabývali krajští úředníci, kteří rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátili k novému projednání.

Opozice upozorňovala na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo ANO, a navrhovala případ převést do Prahy. Zástupci STAN měli obavy, že je krajský úřad systémově podjatý, a požádali ministerstvo o prošetření.

Ministerstvo spravedlnosti podle Frintové písemně informovalo Holuba, že neshledalo na podnětu předsedy klubu zastupitelů za STAN Věslava Michalika "žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možné dospět k závěru, že existují konkrétní, rozumné a z reality vycházející důvody, o které lze opřít domněnku, že ředitel krajského úřadu má s ohledem na svůj poměr k věci, účastníkům řízení nebo jejich zástupcům zcela konkrétní zájem na výsledku řízení, pro nějž by bylo možné pochybovat o jeho nepodjatosti".

"Vítám, že stanovisko ministerstva spravedlnosti bylo vydáno v krátkém čase a vnáší tak do celé záležitosti ohledně odvolání ve věci přestupku podle zákona o střetu zájmů, které bylo řešeno oprávněnou úřední osobou tohoto úřadu, další argument ve prospěch čistoty průběhu správního řízení," uvedl Holub. Uvedl, že chápe, že politický boj bývá tvrdý. "Ale podnět a komentáře krajských zastupitelů za hnutí STAN byly dle mého vnímání za hranou a zbytečně poškozovaly pověst úřadu i profesionalitu jeho úředníků," dodal.

"Udělali jsme, co jsme měli udělat, abychom si byli jisti, že všechno probíhá v pořádku," řekl Michalik. Podle něj je správné, když opozice využívá dostupných prostředků k prověření pochybností, které má. "My jsme nebyli těmi, kdo by předjímal podjatost úřadu. Pouze jsme chtěli mít jistotu, ať ministerstvo řekne, že úřad podjatý není," vyjádřil se podobně Rakušan. Dodal, že zástupci STAN se nechtějí chovat jako někteří jiní politici, kteří se kriticky vyjadřovali k rozhodnutí úředníků z Černošic.

Opozici znepokojily organizační změny na krajském úřadě, konkrétně sloučení odborů správních agend a legislativně právního. Rakušan připomněl, že systémové změny přišly v době, kdy se měla řešit Babišova kauza, což podle něj vzbuzuje pochybnosti. Ministerstvo se tím také zabývalo. Podle Holuba považuje za zásadní skutečnost, že se nezměnila náplň činnosti těchto oddělení ani nenastaly personální změny na úrovni úředníků, kteří jsou prověřováním přestupků pověřeni.