Ministerstvo pracuje na energetickém tarifu, který má pomoci s cenami energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pracuje na zvláštním energetickém tarifu, který má lidem pomoci s vysokými cenami energií. Určený by byl nejen pro nízkopříjmové obyvatele, ale zřejmě také pro takzvanou střední třídu. Vysokopříjmové domácnosti ministerstvo podporovat neplánuje, řekl v pondělí bez bližších podrobností novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Ministerstvo chce podle něj připravit takový tarif, který bude pro domácnosti administrativně jednoduchý a zároveň pomůže s vysokými cenami. Síkela uvedl, že ale neplánuje bohatým domácnostem dotovat například vyhřívání zahradního bazénu. Jeho přesnou podobu teprve projednává, takzvaný sociální energetický tarif poté nejdříve projedná Síkela s ostatními ministry, až následně by ho představil veřejnosti. Zvláštní tarif by měla schválit také Sněmovna, stát by se tak mělo v následujících týdnech.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je nejvyšší od prosince 1993. Inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. Elektřina v dubnu zdražila meziročně o 30,1 procenta, zemní plyn o 44,2 procenta, tuhá paliva o 24,1 procenta a teplo a teplá voda o 17,5 procenta.

Elektřina na středoevropské energetické burze Power Exchange Central Europe (PXE) se nyní podle webu Kurzy.cz obchoduje za zhruba 230 eur (5690 Kč) za megawatthodinu (MWh), před rokem byla cena zhruba 69 eur (1700 Kč) za MWh. Plyn nyní stojí téměř 94 eur (přes 2300 Kč) za MWh, před rokem stál asi 23 eur (asi 570 Kč) za MWh.