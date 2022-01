Ministerstvo připraví podle Jurečky kvůli zdražení energií úpravu pravidel mimořádné dávky

Ministerstvo práce připraví kvůli zdražování energií úpravu pravidel pro vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci. Na jednání sněmovního sociálního výboru to v úterý řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jak by se mohl okruh případných příjemců rozšířit, ale neupřesnil. Ministerstvo podmínky pro přidělení mimořádné dávky už dřív zmírňovalo, a to kvůli epidemii či prudkému růstu cen energií. V listopadu úřady práce vyplatily podle údajů resortu zhruba 2200 mimořádných dávek.

"Budeme pracovat na úpravě parametrů metodiky u mimořádné okamžité pomoci," řekl Jurečka. Metodika upřesňuje podmínky pro přidělení dávky, které u žadatelů úřad práce posuzuje.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Dostávají ji jen lidé ve velmi vážné tísni bez prostředků. Úředníci posuzují nejen příjem a majetek žadatele, ale i ostatních členů rodiny. Ministerstvo podmínky už dřív zmírnilo. U lidí, kteří žádali o mimořádnou dávku kvůli dopadům covidové epidemie, se majetek nezkoumal a měla se zohledňovat jen polovina příjmu. Žadatelé museli doložit výpis ze svého konta a také z účtů všech ostatních členů domácnosti a případně i doklady o výdajích. Další zmírnění ohlásila začátkem listopadu bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) po konci některých dodavatelů energií. Peníze od státu mohli na úhradu vysokých faktur dostat lidé, kteří neměli naspořeno víc než dvojnásobek životního minima své domácnosti s dvojnásobkem nákladů na bydlení a do konce roku přešli od dodavatele poslední instance k běžnému. Po Jurečkově nástupu se pokyn doplnil a mimořádná dávka na energie je i pro lidi s hypotékou, leasingem či podobnými závazky.

"U mimořádné okamžité pomoci čekám na to, co z ministerstva vypadne... Jak se k ní lidé dostanou? Utratí všechny úspory a potom si zažádají? Jak bude metodika vypadat? Celý systém ještě neznáme," řekl poslanec ANO Aleš Juchelka. Podle poslankyně SPD Vladimíry Lesenské má být dávka mimořádná a jednorázová, ne měsíční.

Jurečka požádal zákonodárce, aby případně své podněty k úpravě pravidel vyplácení zaslali jeho úřadu do konce týdne. "To je vaše práce, pane ministře, vy nám to pošlete do konce týdne, jaké máte návrhy," reagoval Juchelka.

Mimořádná dávka se podle pravidel vyplácí lidem bez peněz při ohrožení života, na nezbytné výdaje a opravy či na vzdělání dětí. Získat ji mohou oběti přírodních pohrom a havárií, osoby bez přístřeší, po propuštění z vězení a léčeben či po odchodu z dětského domova. Úřady práce v předcovidovém roce 2019 vyplatily na mimořádných dávkách od ledna do konce listopadu 48,9 milionu korun. Předloni v prvním roce epidemie to bylo za 11 měsíců 77,3 milionu korun a loni 176,2 milionu korun. Ve vyšších loňských výdajích se odráží hlavně pomoc po tornádu.