Ministerstvo spravedlnosti vyzdvihlo, že Česká republika je v aktuálním Indexu vnímání korupce nejlepší ze států V4

Ministerstvo spravedlnosti vyzdvihlo, že Česká republika je v aktuálním Indexu vnímání korupce nejlepší ze států Visegrádské skupiny. Úřad označil loňský rok za přelomový v boji s korupcí, a to zejména kvůli účinnosti zákona o ochraně oznamovatelů či kvůli postoupení novely zákona o státním zastupitelství Sněmovně. Pozitivní dopady těchto opatření se do žebříčku Transparency International (TI) ještě nestihly promítnout a lze to očekávat v příštích letech, uvedlo ministerstvo v reakci zaslané ČTK. Zlepšení v žebříčku očekává i ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty).

Index každoročně hodnotí vnímání korupce ve 180 zemích. ČR si tentokrát mírně polepšila - z možné stovky bodů jich za loňský rok získala 57, což je o bod více než minule. Zůstala na 41. pozici. "Česká republika figuruje v rámci srovnání zemí Evropské unie na 16. místě a nadále má nejlepší hodnocení ze zemí V4," komentovalo výsledky české ministerstvo spravedlnosti. Poláci skončili shodně se Slováky na 47. místě žebříčku, Maďarsko obsadilo 76. příčku. Vývoj na Slovensku a v Maďarsku TI výslovně kritizovala, obě země mají podle organizace nedostatky v zásadách právního státu.

Ministerstvo připomnělo, že vláda loni schválila koncepci boje proti korupci na léta 2023 až 2026,v níž si dala za cíl prosazení klíčových protikorupčních opatření, jakými jsou zákon o ochraně oznamovatelů, novela zákona o státním zastupitelství a zákon o lobbování. Jeho projednávání ovšem kabinet Petra Fialy (ODS) minulý týden přerušil - proti aktuálnímu znění předlohy mají výhrady Piráti.

Prosazení zákona o ochraně oznamovatelů, který je účinný od loňského srpna, označilo ministerstvo za významný úspěch vládní protikorupční politiky. Zdůraznilo také, že novela zákona o státním zastupitelství prošla ve Sněmovně do třetího čtení, "jakkoliv mediální výstupy vytvářejí okolo této novely negativní atmosféru". Návrh podle úřadu posílí odolnost státního zastupitelství a státních zástupců vůči vnějším vlivům.

"V důsledku popsaných legislativních aktivit z dílny ministerstva spravedlnosti lze důvodně očekávat, že hodnocení České republiky v Indexu vnímání korupce bude mít v následujících letech vzestupnou tendenci. Pozitivní dopady již schválených opatření se s ohledem na období sběru dat v zásadě nemohly do hodnocení promítnout, což opodstatňuje spíše neutrální vyznění aktuálně zveřejněného žebříčku," uzavřelo ministerstvo. Podle něj mají na výsledky indexu nezanedbatelný vliv i ekonomická stagnace, úsporná opatření či zhoršená mezinárodní bezpečnostní situace.

Šalomoun ČTK napsal, že očekává další zlepšení díky zákonům o lobbingu či kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, které by měla vláda brzy poslat do Sněmovny. "Jsem rád, že se po nástupu naší vlády podařilo oživit činnost Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, které nyní předsedám. Také bych ocenil, že jsme loni na radě projednali dva velmi důležité protikorupční zákony - novelu zákona o státním zastupitelství, kterou nyní čeká závěrečné schvalování ve Sněmovně, a také nový zákon o lobbování," uvedl. Předpis by mohl kabinet definitivně schválit za týden.

Tuto středu je pak na programu novela o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů. "Posílí právo na spravedlivý proces těchto veřejných funkcionářů a jejím přijetím splníme další doporučení (protikorupční skupiny Rady Evropy) GRECO," doplnil Šalomoun. Po přijetí všech zmíněných předpisů by se mělo Česko v indexu posunout "zase o kus nahoru", odhaduje ministr, který také řídí Legislativní radu vlády.

Česká pobočka TI v reakci na výsledky žebříčku uvedla, že Česko dlouhodobě nepodniká dostatečné kroky v potírání korupce a že chybí strategické a programové řešení problému ze strany vládních představitelů i současné opozice. Stát podle ní přijímá protikorupční legislativu se zpožděním a až po urgencích či žalobách Evropské komise, což byl i případ zákona o ochraně oznamovatelů. Pobočka upozornila na to, že za průměrem EU Česko v žebříčku stále zaostává o sedm bodů.