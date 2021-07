Ministerstvo zdravotnictví pošle školství podmínky pro provoz škol od září

Ministerstvo zdravotnictví představí návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září až poté, co se s ním seznámí ministerstvo školství. Po pátečním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Materiál pošle na ministerstvo školství ještě v pátek.

Ministerstvo školství chtělo, aby hygienici stanovili podmínky pro fungování škol do konce července. Vojtěch řekl, že úřad termín splní a dokument v pátek odešle. Dokud nebude dokončen, nechce o něm mluvit. Podle něj v dokumentu nebude nic překvapivého, hygienici budou vycházet z možných variant vývoje epidemie covidu-19.

"Materiál ministerstva zdravotnictví jsme v minulých týdnech opakovaně připomínkovali a jakmile dorazí, pošleme jej informativně do škol. Poté, co jej resort zdravotnictví právně ošetří mimořádným opatřením, což očekáváme v polovině srpna, rozešleme do škol detailní informace," napsal v pátek ministr školství Robert Plaga (za ANO). Už dříve řekl, že počítá s různými scénáři a předpokládá, že jako minimum se zachová nošení roušek ve společných prostorách, tedy třeba na chodbách či v šatnách.

Ministerstvo zdravotnictví před časem uvedlo, že žáci v základních a středních školách se otestují antigenními testy 1. či 2. září a dál 6. a 9. září. Podle výsledků testů z prvních dvou termínů se rozhodne o dalším testování. Pokud se v některém okrese potvrdí 25 případů nákazy na 100 tisíc provedených testů v součtu dvou prvních termínů, mělo by tam testování pokračovat jednou týdně.

Schválená pravidla pro testování na začátku školního roku počítají s tím, že pro děti, které se na covid-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro žáky s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci.