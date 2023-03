Ministr Balaš: Novela vysokoškolského zákona by měla posílit kompetence rektorů

Chystaná novela vysokoškolského zákona by měla podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) posílit kompetence rektorů. Nyní podle něj rektor za školu odpovídá, ale nemá nástroje k tomu, aby školu mohl efektivně řídit, když se mu postaví akademické senáty, třeba fakult. Balaš to ve čtvrtek v Trutnově řekl novinářům v souvislosti s dotazem k dění na pražské Vysoké škole ekonomické, kde se řeší odvolání či rezignace děkana národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka.

"Jediné řešení je posílit kompetence těch, kteří nesou odpovědnost," řekl ministr. Uvedl, že by nechtěl zbavovat akademické senáty jejich kontrolních funkce, která je podle něj velmi důležitá. "Otázka je, do jaké míry mají (senáty) rozhodovat o tom, kdo tu školu povede. Krátkodobé zájmy těch, kteří volí děkana, mohou být jiné, než by měl být zájem školy," řekl.

Změny, které by novela zachytila, chce ministr probrat a učinit ve spolupráci s reprezentacemi vysokých škol. Vše podle něj bude vyžadovat citlivý přístup. Změny podle ministra musejí být racionální se zachováním akademických svobod tak, aby školy mohly efektivně fungovat. Uvedl, že novela by mohla být připravena do dvou let.

K Ševčíkově kauze ministr uvedl, že VŠE má ve věci kvůli podobě vysokoškolského zákona svázané ruce, a přiblížil to na příkladu. "Když by rektor chytnul děkana, jak vraždí kolegu, tak mu nemůže dát okamžitou výpověď, ale teprve poté, co to projedná na akademickém senátu fakulty. A ten když se nebude chtít sejít, tak je to problém," řekl. Ševčíkovo jednání označil za nedůstojné.

Ve středu ministr uvedl, že děkan Ševčík představuje pro univerzitu reputační problém. Ševčíkovo postavení v čele fakulty je podle něj neudržitelné. Doplnil ale, že ministr školství nemá žádné právní nástroje na odvolání děkana z funkce. Ševčíka v pondělí vyzval kvůli jeho dlouhodobému vystupování na veřejnosti včetně účasti na sobotní protivládní demonstraci k rezignaci rektor VŠE Petr Dvořák. Ševčík uvedl, že pro své odvolání nevidí důvod, a odmítl, že by poškozoval dobré jméno VŠE, jak tvrdí jeho kritici.

Rektor Dvořák po úterním jednání vedení VŠE oznámil, že pokud Ševčík sám nerezignuje, za nejvhodnější řešení považuje, aby ho odvolal akademický senát národohospodářské fakulty. Pokud by fakultní akademický senát Ševčíka neodvolal, chce rektor využít své pravomoci navrhnout odvolání. K tomu by potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy.