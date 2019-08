Ministr Havlíček v Duelu Jaromíra Soukupa: Česko už není montovna

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa tentokrát přijal pozvání ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Došlo na debatu ohledně nízkých mezd, při které padla otázka, zda jsme stále montovnou Evropy s levnou pracovní sílou. Zároveň se Havlíček vyjádřil k velkým investicím do vědy a výzkumu nebo k otázce energetiky a potřebě jádra.

V úvodu pořadu Soukup zmínil problematiku nízkých mezd, jejichž úroveň není v porovnání s vyspělejšími státy příznivá. Zajímaly ho proto příčiny a řešení. "Dobrá zpráva je, že se to lepší. Za poslední tři až čtyři roky rostou mzdy o osm procent. Je důležité se také dívat na to, co si za ty mzdy koupíme, jaké jsou ceny nájmu, ceny elektrické energie a potravin. Musíme mířit k ekonomice založené na profitabilitě na finálním produktu," odpověděl Havlíček. Moderátor však namítl, zda není problém ve struktuře průmyslu, kterou tady máme.

"Částečně ano. Investujeme do vědy, výzkumu a inovací. Vytváříme tím základnu pro zisk, protože pokud nebudou mít firmy zisk, tak nemohou vyplácet vyšší mzdy. Nemůžeme to řešit tím, že je málo lidí na trhu práce a že si řeknou o vyšší mzdu, musíme to řešit tím, že firmy víc vydělají," vysvětlil ministr. Soukup však argumentoval, že to neplatí, a zmínil odvod dividend do zahraničí, což je 300 miliard ročně. Poukázal na fakt, že pokud by zmíněná premisa platila, tak by peníze neodcházely do zahraničí, ale část by jich zůstala v kapsách zaměstnanců. Havlíček namítl, abychom se podívali na tuzemské firmy.

"Základní předpoklad je, aby daná firma vydělávala a aby se to dělo, musí mířit na finální produkci," zdůraznil politik a dodal, že už dnes přestáváme být takzvanou montovnou. K tomuto tvrzení se však Soukup tvářil skepticky a zeptal se, zda k tomu skutečně dochází. "Jezdíme po světě a říkáme, že Česká republika není zemí levné pracovní síly. Máme vysoce kvalifikované zaměstnance, kteří dokáží vyrábět kvalitní produkty," vysvětlil ministr. Zároveň doplnil, že zahraniční společnosti nebudou mít na začátku zisk z levných mezd, ale na konci z kvality produktu.

"Nenechám se zmanipulovat"

V další části pořadu Soukup navázal na skutečnost, že je Havlíček místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zeptal se ho proto, zda má masivní podpora vědy skutečně efekt na rozvoj průmyslu a zda se daří inovacím. "Peněz do výzkumu jde skutečně hodně, je to 38 miliard ze státních zdrojů. Je to o tom, jak je přerozdělíme. To se snažíme měnit," odpověděl ministr.

Soukup také připomněl radikální krok, kdy Havlíček odvolal tři z pěti členů rady Energetického regulačního úřadu z důvodu nepřípustných vazeb vůči regulovaným subjektům. "Nemám radost, že jsem to musel udělat, ale už na začátku jsem řekl, že se nenechám nikým zmanipulovat. Nešel jsem do politiky kvůli penězům, ale chci něco změnit. Jasně jsem řekl, že pokud se objeví někdo, kdo bude ovlivňován, tak zakročím," vysvětlil a dodal, že je překvapený tím, kolik lidí se ovlivnit nechává.

Moderátor nemohl opomenout ani otázku energetiky a jádra. "V jádru musíme posilovat, nemáme jinou možnost. Pokud chceme utlumovat uhlí, což je naše povinnost vůči životnímu prostředí a Evropě, tak není jiné cesty než posilovat v jádru. Uhlí chceme dostat na deset až patnáct procent. Míříme na pátý blok v Dukovanech a pravděpodobně nás nemine další blok v Temelíně. Ale samozřejmě v přiměřené míře," řekl ministr.

Kauza lithium

V souvislosti s náročnými rozhodnutími, které se s resortem průmyslu pojí, se Soukup svého hosta zeptal, zda lituje vstupu do politiky. "Nelituju, chci něco dokázat a změnit. Resort průmyslu a obchodu je neskutečně zajímavý. Dělal jsem to celý život. Teď s tím ještě souvisí politika, na což si ale nestěžuji, patří to k tomu," vysvětlil. Přiznal také, že pro něj stres znamená výzvu a největší průšvihy považuje za velké šance. "Musím říct, že drtivá většina lidí ve vládě jsou profesionálové. Nakonec rozhodují výsledky, které občan vidí. Není to o tom, zda tam byl ministr kultury tři týdny," uvedl Havlíček.

V závěru pořadu Soukup zmínil kauzu lithium. V roce 2017 se objevilo memorandum, které podepsal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Hnutí ANO toho poměrně slušně využilo a sociální demokracie ztratila ve volbách procenta. Zajímalo ho, jak se kauza vyvíjí.

"Společnost ČEZ se dohodla s australským investorem, respektive s jeho dceřinou firmou v České republice, a získala opci (smlouva, která dává kupujícímu právo prodat nebo koupit od prodávajícího konkrétní aktivum, pozn. red.) výměnou za půjčku. Pokud si tu opci vyvolá, tak získá majoritu ve firmě. ČEZ má v současné chvíli několik měsíců na to, aby si zjistila, do jaké míry se jedná o zajímavé ložisko. Pokud mu to vyjde jako podnikatelský záměr, tak je míč na naší straně," uzavřel Karel Havlíček.