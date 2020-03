Ministr ohlásil první vážné případy. Nemocnice to popřela

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se v Česku objevily první případy s vážným průběhem onemocnění COVID-19. Médiím řekl, že prvním je muž v Praze na Bulovce. Druhým měla být seniorka hospitalizovaná v Brně. Brněnská nemocnice ale informaci popřela.

"Máme 75 případů. Vyvíjí se to, jak jsme předpokládali, jsou to stále většinou cestovatelské anamnézy z Itálie, případně lidé, kteří se nakazili od lidí, kteří byli v této oblasti," řekl Vojtěch. "Máme bohužel už pacienty na JIP, máme nově pacientku z Brna, pacient na Bulovce je rovněž zaintubovaný," uvedl ministr Vojtěch.

V Brně má jít o 84letou seniorku. Podle serveru iDnes.cz ale primářka Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Radana Pařízková slova o tom, že by žena měla být ve vážném stavu, odmítla.

"Leží na standardním oddělení FN Brno. Není ve vážném stavu. Nakazila se od vnučky, která byla lyžovat v Itálii," řekla primářka. To následně uvedla i relace Události Brno České televize: "Pacientka není ve vážném stavu, ani na plicní ventilaci. V nemocnici leží na běžném pokoji," sdělila ČT na svém twitteru.

Ministr informoval o vážných případech jen chvíli poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila ve středu epidemii koronaviru SARS-CoV-2 za pandemii. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus upozornil, že se šíření koronaviru stále dá zastavit: "Země ještě mohou změnit vývoj této pandemie," řekl na tiskové konferenci.