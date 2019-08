Ministři české a polské vlády jednali o dálnicích i o potravinách

Polsku chybí dálnice, která by propojovala jihopolskou Vratislav či hlavní město Varšavu s Prahou. Uvedl to polský premiér Mateusz Morawiecki po společném zasedání české a polské vlády ve Varšavě. Zmínil se i o možnosti dálnice, jež by z Krakova vedla přes Moravu dál do Rakouska či Maďarska. Lepší silniční propojení by podle předsedy polské vlády zlepšilo česko-polskou spolupráci v ekonomice, turismu nebo výměně zboží.

Zatímco Polsko má nyní ve výstavbě nyní 1000 kilometrů dálnic, polský tisk píše o "české dálniční letargii", když loni se v ČR podařilo uvést do provozu jen čtyři kilometry nových dálnic a letos to má být dalších 26 kilometrů.

O nutnosti využít polské zkušenosti s výstavbou dálnic se na twitteru zmínil český ministr dopravy Vladimír Kremlík. "O Polsku se mluví jako o zázraku, pokud jde o výstavbu dálnic. Máme se co učit," poznamenal.

Premiér Andrej Babiš označil Polsko za jednoho z nejdůležitějších partnerů, se kterým má Česká republika nadstandardní vztahy. Babiš s Morawieckým jednal o evropských tématech i nadcházejícím summitu zemí visegrádské skupiny, který se 12. září uskuteční v Praze.

O budoucí podobě společné zemědělské politiky EU, africkém moru prasat a bezpečnosti potravin mluvil ministr zemědělství Miroslav Toman s polským kolegou Janem Krzysztofem Ardanowským. Toman podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého ocenil, že se díky dialogu a aktivnímu přístupu podařilo situaci týkající se dovozu polských potravin uklidnit.

"Na druhou stranu však musím podotknout, že problémy s bezpečností a kvalitou potravin dovážených z Polska přetrvávají," poznamenal Toman. Zmínil například salmonelu u kuřecího masa nebo pesticidy. Svého kolegu proto požádal o aktuální informace týkající se postupu avizované reformy veterinárního dozoru v Polsku. Dozorové organizace obou zemí by se podle Tomana měly ještě více zaměřit na podvody s potravinami, ať už jde o falšování potravin či klamavé označování použitých složek na obale.

"Jdou směrem, na kterém jsme se dohodli, pokrok tam je," dodal Toman na polskou adresu.

S polským ministrem se shodl, že v Evropské unii je nutné zajistit pro zemědělství adekvátní financování. "Pokud jde o zastropování přímých plateb, kdy ho Polsko na rozdíl od nás podporuje jako povinné, požádal jsem svého polského kolegu, zda by zvážil podporu dobrovolnosti, jak ji navrhujeme my," poznamenal Toman.

O dvojí kvalitě zboží jednal se svým polským protějškem i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. K hlavním bodům patřila i jaderná energetika, nebo umělá inteligence.

Dalším důležitým tématem v současných česko-polských vztazích je vývoj kolem rozšiřování hnědouhelného dolu Turów v těsném sousedství české hranice severně od Hrádku nad Nisou. Polsko má podle ministra životního prostředí Richarda Brabce v plánu konzultace, ve kterých bude chtít situaci kolem dolu lidem v Libereckém kraji vysvětlovat. S polským ministrem mluvil také o nelegálním přemisťování odpadů.

Ještě před tiskovou konferencí po společném jednání ministři obrany podepsali dohodu o spolupráci mezi vojenskými letectvy.

Společné zasedání vlád ve Varšavě bylo šesté v pořadí. Předchozíí společné jednání se uskutečnilo loni v listopadu v Praze.

Do Varšavy provázelo premiéra Babiše osm členů vlády, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, ministr obrany Lubomír Metnar, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr dopravy Vladimír Kremlík, ministr zemědělství Miroslav Toman a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.