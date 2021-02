Mladí řidiči patří k rizikovým, zaměří se na ně speciální kurzy

Pro mladé řidiče do 24 let se letos uskuteční celkem 72 speciálních kurzů, které by měly zdarma zlepšit jejich šoférské dovednosti. Kurzy by měly zapojit i rodiče a učitele autoškol. Na čtvrteční tiskové konferenci projekt Start Driving představili zástupci autoškol, autoklubu či policie. Mladí řidiči, kteří tvoří asi desetinu z celkových šesti milionů řidičů v ČR, patří dlouhodobě k nejrizikovějším skupinám řidičů. Ročně zaviní přes 10 tisíc dopravních nehod, často s vyšší závažností než u ostatních řidičů.

Kurzy se budou během roku konat na osmi místech v republice. Jejich náplní budou například dopravně-psychologické workshopy, přednášky policie nebo evaluační jízdy. Účastníci si budou moci vyzkoušet vybrané praktické situace ve vlastních vozidlech. Výcviková vozidla připraví i autoškoly, které se do projektu zapojí. Vedle mladých řidičů se část kurzů zaměří i na rodiče a učitele autoškol, pro které bude určeno osm kurzů. Organizátoři se inspirovali kurzy v Rakousku, kde podle nich u absolventů kurzů klesla nehodovost až o 30 procent.

Uspořádání akcí uvítal i ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Podle něj autoškoly nemohou začínající šoféry plně připravit na veškeré možné situace v dopravě. "Mnozí mladí řidiči mají falešný pocit, jak jsou zkušení. To v žádném případě nejsou. V autoškolách nezískají řidičskou zkušenost, to se stane až v samotném provozu," zdůraznil Zlý. Ocenil, že kurzy zapojí i učitele autoškol a rodiče řidičů.

Mladí řidiči do 24 let vloni podle policejních statistik zavinili více než 12,5 procenta všech dopravních nehod na tuzemských silnicích. Zemřelo při nich 79 lidí. Nejčastější příčinou dopravních nehod způsobených mladými řidiči je nezkušenost a nepřiměřená rychlost. Nejčastěji přitom nepřizpůsobí jízdu stavu vozovky nebo provozu, nevěnují se plně řízení nebo nedodržují bezpečnou vzdálenost za vozidlem před nimi. Problémem bývá i často alkohol za volantem.

Mladí řidiči patří i mezi priority ministerstva dopravy v programech pro zvyšování bezpečnosti provozu. Promítlo se to i do novinek v připravovaném bodovém systému, když začínajícím šoférům by měl být odebrán řidičský průkaz po dosažení už šesti trestných bodů místo běžných 12. Mladí řidiči patří podle statistik k nejvíce obodovaným šoférům.