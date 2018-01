Mladým Čechům Evropská unie nevoní. V regionu rekordně

Méně než polovina Čechů mladších 35 let vnímá Evropskou unii kladně. Mladší generace v Česku tak má nejskeptičtější postoj v rámci stejné věkové kategorie obyvatel čtyř středoevropských zemí z uskupení visegrádské čtyřky (V4), do které kromě Česka patří i Maďarsko, Polsko a Slovensko. Naopak v názoru na Severoatlantickou alianci je v regionu nejvíce skeptická mladší generace Slováků. Vyplývá to ze studie bratislavského nevládního institutu Globsec, který každoročně organizuje stejnojmennou mezinárodní konferenci.

Za dobrou věc označilo EU 43,8 procenta Čechů ve věku 18 až 24 let a 41,3 procenta Čechů ve věku 25 až 34 let. Opačný názor měla pětina, respektive čtvrtina českých respondentů ve zmiňovaných věkových kategoriích.

V případném referendu by se necelá polovina mladších Čechů vyslovila pro setrvání země v EU, naopak vystoupení země by podpořila čtvrtina dotazovaných.

Vůbec nejkladnější vztah k EU mají v regionu z mladší generace Poláci. Až zhruba tři čtvrtiny z nich označili EU za dobrou věc.

Při hodnocení NATO jsou ve střední Evropě nejskeptičtější mladí Slováci. Pouze necelá polovina z nich vnímá Severoatlantickou alianci kladně, naopak zhruba šestina záporně. Zároveň téměř až polovina dotazovaných Slováků se nepřiklonila na žádnou stranu, nebo neodpověděla.

Většina mladších obyvatel zemí V4 zároveň považuje NATO za důležité pro zajištění bezpečnosti svých zemí. Respondenti také upřednostnili systém liberální demokracie před autokracií.

Sondáž navazuje na studii Globsecu z jara minulého roku, podle které jsou bez ohledu na věk právě Češi největšími euroskeptiky z obyvatel sedmi zemí střední a jihovýchodní Evropy včetně Chorvatska.