Mlékárna Madeta zdraží od ledna výrobky o víc než deset procent

Největší česká mlékárna Madeta zdraží ceny výrobků od ledna 2022 o víc než deset procent. Ještě v polovině října předpokládala, že stoupnou o dvě až tři procenta. Příčinou jsou stále rostoucí ceny pohonných hmot i energií. V úterý to sdělil generální ředitel Madety Milan Teplý.

"Sice jsem před několika týdny předpokládal, že zdražíme o dvě až tři procenta, bude to ale o víc, a vůbec mě to netěší. Všechny vstupy neustále zdražují, energie, nafta, obal. Prostě všechno. A my nemůžeme prodávat pod cenou," řekl Teplý. O víc než desetiprocentním zdražení v úterý informoval Český rozhlas.

Madeta zdraží, protože má vyšší náklady, rostou ceny nafty, elektřiny i obalů. Vedení mlékárny zároveň očekává, že kvůli všeobecnému zdražování klesne kupní síla v zemi. Předpokládá i konkurenční boj mezi českými mlékárnami a dovozem.

"Když se podívám na nárůst cen nafty, a vím, kolik projezdíme za měsíc, tak tam propadneme měsíčně čtyřmi až pěti miliony (korun). Když vidím nárůst cen obalového materiálu a komponentních složek výroby, tak vidím, že tam propadáme taky čtyřmi miliony měsíčně. Když se podívám na ceny energií, elektřiny a potenciálně i plynu, vidím, že to je taky významný nárůst, a ještě nevíme, kde je tomu konec. Když bude stát litr nafty 40 korun, tak si dost dobře neumím představit, že bychom to neprolili do cen na výstupu, výrobků," řekl v půli října Teplý.

Pokud v ČR klesne kupní síla, zároveň podle něj přijde tlak na vyšší mzdy. Madetu ovlivní i navyšování úrokových sazeb, opatření proti inflaci, které ale také posílí kurz koruny. Mlékárna to pocítí při exportu, uvedl Teplý. Již dříve přijala firma úsporná opatření, zacílená na spotřebu energie, vody i výrobních součástí.

Madeta loni zvýšila meziročně zisk po zdanění téměř o polovinu na 311,4 milionu korun. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží stouply o 1,2 procenta na 5,61 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy.

Madeta má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně 900 tisíc litrů mléka. Má 170 dodavatelů syrového mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce. V srpnu byla výkupní cena za litr syrového mléka 8,71 koruny.