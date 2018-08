Mobilní aplikace vrátila účastníky hry v Liberci o půlstoletí zpět

O půlstoletí zpět se v sobotu v Liberci pomyslně vrátili účastníci venkovní hry Skryté příběhy. Zatímco stáli na zahradě Lidových sadů, prostřednictvím mobilní aplikace se dozvídali, že do města vjíždějí 21. srpna 1968 tanky a začíná okupace vojsky Varšavské smlouvy. Co dalšího se stalo v tomto dnu v Liberci, následně zjišťovali při plnění úkolů na trase dlouhé zhruba 2,5 kilometru.

"Snažili jsme se vycházet z toho, co je známo a co je ověřeno, takže jednotlivá zastavení reflektují, co se dělo," uvedl spoluautor hry Dalibor Naar ze společnosti Tripeduca.

V Liberci za sebou zanechali okupanti devět mrtvých a přes 40 zraněných. Jedním z úkolů mise bylo zjistit jméno prvního postřeleného mladíka zasaženého krátce po 3. hodině ráno do hlavy. Dalším bylo zmírnit napětí před místními kasárnami, kde lidé žádali o vydání zbraní, aby se mohli bránit. Účastníci mise se také dozvěděli, že už před 11. hodinou v první den okupace se pod výzvu proti ní podepsalo v Liberci skoro 13 tisíc lidí.

Hrou organizátoři cílili zejména na rodiny s dětmi. "Téma je to důležité. Chci, aby o tom něco věděli. Myslím, že to lépe vstřebají a zapamatují, než když jim to budu vyprávět," uvedla Anna Karmazínová z Liberce, jež se na trasu vydala se třemi dětmi.

Úkolem účastníků bylo pomoci Václavu Havlovi, který byl v té době na návštěvě Liberce, a jeho přátelům s přípravou nezávislého rozhlasového vysílání a šířením pravdivých informací. Posledním zastavením byla pomoc herci Janu Třískovi s přípravou promluvy na pohřbu obětí okupace, tryzny se tehdy účastnilo v Liberci na pět tisíc lidí. Trasa hry symbolicky končila na náměstí u radnice, kde před 50 lety lidé v Liberci umírali. I přes následné vyšetřování nebyli pachatelé potrestáni. Stíhání bylo 22. ledna 1969 zastaveno, neboť sovětská strana na výzvy o ztotožnění pachatelů nereagovala.

Hru nazvanou Liberecká okupace si mohou lidé projít sami i v následujících dnech, stačí si jen stáhnout mobilní aplikaci. V rámci projektu Skryté příběhy jde už o 87. misi. První vznikla v roce 2016 a zaměřena byla na Karla IV. "Smyslem je ukázat zajímavé historické příběhy spojené s konkrétním místem," uvedl Naar. Jednou z motivací ke vzniku projektu bylo dostat děti od mobilů. "Konstatovali jsme, že proti tomu se nedá bojovat jinak, než že budou vznikat projekty, které mobilu dají zdravé užití. Takže jsme dospěli k tomu, že by mobil měl fungovat jako motivace a jako informační kanál," dodal Naar. Mise jsou po celé republice, v Liberci je ještě jedna spojená s Albrechtem z Valdštejna.