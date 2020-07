Moravskoslezští hygienici otestují dalších 3000 lidí

Během dalšího plošného testování v těžební společnosti OKD, které má začít v neděli, by mohlo být otestováno okolo 3000 lidí. Testy podstoupí pracovníci z dolů ČSM a ČSA na Karvinsku. Novinářům to v úterý řekla krajská hygienička Pavla Svrčinová.

Testovat se budou zaměstnanci Dolu ČSM, kteří v prvním kole testů měli negativní výsledek nebo se nedostavili k testování. "Čekáme tam kolem 2800 až 3000 osob," uvedla Svrčinová. Testování je naplánováno až do středy a poslední den je podle Svrčinové vyhrazen pro testy pracovníků Dolu ČSA. Na tomto dole hygienici neregistrují od 3. června žádný výskyt onemocnění. Testovat tam tak budou pouze pracovníky, kteří zabezpečují nezbytný bezpečnostní provoz dolu. OKD totiž kvůli vysokému počtu nemocných přerušila těžbu ve všech svých dolech.

"To by mělo být asi 200 osob, pokud to vyjde negativní, tak na ČSA už bychom (v testech) dál nepokračovali," uvedla hygienička. Připomněla, že mezi lidmi z tohoto dolu se už dříve testoval vzorek 60 lidí, z nichž žádný nebyl pozitivní.

Nákaza se na Karvinsku rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů černouhelné firmy OKD a jejich blízkými. Ohnisko vzniklo na Dole Darkov a posléze se nákaza dostala i na další pracoviště. Na Darkově už hygienici ale žádné další testování nechystají. "Na Darkově je opravdu klid, to už uzavíráme celé to ohnisko, tam už opravdu výskyty žádné nemáme," řekla Svrčinová. Podle ní hygienikům s testy bude pomáhat armáda, jejíž vyslání schválila vláda.

Martin Ogořalek z Krajského vojenského velitelství Ostrava v úterý novinářům sdělil, že do Moravskoslezského kraje zamíří pět odběrových týmů. Pomáhat budou právě při hromadných odběrech na Dole ČSM.