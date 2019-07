Most v Petrově unesl 460 tun. K překvapení odborníků nespadl

Bezmála 460 tun panelů a štěrku k překvapení odborníků bez úhony unesl vysloužilý most na silnici v Petrově nad Desnou na Šumpersku. Vědci ho podrobili extrémní zátěžové zkoušce. Podle propočtů se více než 100 let stará železná mostní konstrukce, po které mohla jezdit vozidla do 13 tun, měla pod tíhou stovek tun zhroutit na připravené pilíře. Nakonec však unesla všechny připravené panely i vaky se štěrkem, které od časného rána byly na most opatrně skládány pomocí jeřábu. Naměřená data o chování konstrukce pod enormním zatížením v budoucnu poslouží při stavbě nových přemostění či opravách mostů. V Petrově nad Desnou bude ještě letos postaven nový silniční most.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl dnes novinářům řekl, že podle propočtů mělo na destrukci mostu stačit poloviční zatížení, než nakonec unesl. Zátěžová zkouška podle něj prokázala, že most měl dobrou údržbu. Zároveň se podle něj velmi osvědčil efekt dodatečného zpevnění, který byl na mostě poprvé testován.

Experti z Fakulty stavební ČVUT a odborníci z ŘSD dnes na mostě v Petrově nad Desnou zkoušeli novou technologii SMA, což jsou speciální ocelové materiály s tvarovou pamětí. "Jedná se o první reálné použití SMA na mostní konstrukci na světě," uvedl Pavel Ryjáček z Fakulty stavební ČVUT. Speciální ocel přimontovaná na nosnou konstrukci se při zahřátí smrští a zachová si získaný tvar. "Je to technologie, která dodatečně vnáší do nosné konstrukce předpětí," řekl Jiří Hlavatý z ŘSD, podle kterého tak lze zpevnit konstrukci mostu a zvýšit její únosnost. Nová technologie by díky tomu mohla být využita při opravách mostů.

Starý ocelový most s příhradovou konstrukcí v Petrově nad Desnou byl kvůli havarijnímu stavu určen k demolici. Vědci z Fakulty stavební ČVUT na mostě pracovali již od začátku dubna, kdy zahájili dlouhodobý monitoring jeho konstrukce a provedli řadu měření, včetně statických a dynamických zatěžovacích zkoušek.

V úterý pak začalo závěrečné zatěžování mostu pomocí silničních panelů a dnes i vaků naplněných štěrkem. Vědci pomocí speciálních optických přístrojů průběžně měřili parametry stále zatíženějšího mostu, aby zjistili jeho skutečnou únosnost. Data získaná při statické zatěžovací zkoušce budou analyzovat několik měsíců. Ve čtvrtek bude zátěž z mostu odstraněna a dělníci zahájí jeho demolici.

Most v Petrově nad Desnou s ocelovou konstrukcí pochází z roku 1906. Vyroben byl v mostárně bratří Kleinů. Most je široký 7,82 metru a na délku měří 33,55 metru. Podle místních pamětníků byl most velmi bytelný a bez problémů unesl i sovětské tanky, které přes něj v roce 1968 projížděly. V Petrově nad Desnou bude letos postaven nový železobetonový most. Po dobu stavby nového mostu bude doprava v Petrově nad Desnou vedena po objízdných trasách, na kterých byla vybudována tři provizorní přemostění.