MPSV zvažuje regulaci agentur, ÚP se asi víc zaměří na cizince

Ministerstvo práce zvažuje další regulace agenturního zaměstnávání. Ředitelství úřadu práce by se nově mohlo také víc zaměřit na cizince, získalo by k tomu nové pravomoci. Řekla to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Reagovala tak na nedávný článek serveru německé stanice Deutsche Welle o špatných podmínkách zahraničních dělníků v jedné z továren holdingu Agrofert. Podle ministryně článek může být podnětem pro inspekci práce.

"Vnímám problematiku agenturního zaměstnávání. Chystáme celou řadu opatření v rámci balíčku zaměstnanosti, který má být ve druhém čtvrtletí," uvedla Maláčová.

Agenturní zaměstnávání bylo terčem kritiky kvůli nízkým mzdám a špatným pracovním podmínkám už v minulosti. Naposledy pravidla zpřísnila novela o zaměstnanosti v roce 2017.

Server německé stanice Deutsche Welle zveřejnil článek o špatných podmínkách zahraničních dělníků ve firmách Agrofertu. Premiér Andrej Babiš (ANO) tento svůj holding před časem kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Článek cituje vietnamského pracovníka z firmy Vodňanská drůbež a popisuje podezřelé okolnosti cesty do ČR, práci bez smlouvy za nízkou odměnu i nevhodné ubytování. Babiš řekl, že text je vymyšlený a "sprosťáren promigračních médií" vůči němu prý přibývá proto, že se v Evropě staví k migraci kriticky. Společnost Vodňanská drůbež sdělila, že její čeští i zahraniční kmenoví a agenturní zaměstnanci pracují za stejných podmínek.

Maláčová řekla, že v článku jsou nekonkrétní věci, takže není prostor "na silácké mediální výroky". Připustila ale, že by informace z textu mohly zajímat inspekci práce. "Může to být bezesporu podnět pro inspekci," uvedla ministryně.

Úřady práce evidovaly v lednu 245 tisíc uchazečů o práci a více než 331 tisíc volných míst. Zaměstnavatelé si stěžují na to, že nemohou najít lidi, a žádají o síly z ciziny.

"Situace kolem zahraničních pracovníků ze třetích zemí je specifická. Často se hovoří o speciálním úřadu. Nemyslím si, že by měl vzniknout. Generální ředitelství úřadu práce by mělo mít novou kompetenci a k věci by se mělo přistupovat komplexně, aby nedocházelo k excesům, které jsou v článku popsány, abychom mohli celou záležitost regulovat," uvedla Maláčová.

Podle návrhu ministerstva zahraničí by se mohla roční kvóta pro zaměstnávání lidí z Ukrajiny zdvojnásobit. Ročně by tak do Česka mohlo z této země místo 19 600 přijet 40 tisíc pracovníků. Česká ekonomika ale mírně zpomaluje. Resort financí ve své lednové prognóze upravil odhad růstu. Místo původně očekávaných 2,9 procenta by české hospodářství mělo kvůli vývoji v zahraničí růst o 2,5 procenta.

Podle Maláčové by úřad práce měl všechny tyto události propojovat, aby ucelená byla i následná reakce státu. Výsledkem by neměla být jen nová sekce ve vedení úřadu. "Byla by to kompletní změna zákona o zaměstnanosti. Bylo by to na větší reformu. Nejen nějaká vnitřní reorganizace ministerstva," dodala ministryně.