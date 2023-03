Mrazy by mohly poškodit meruňky na Moravě, ostatní druhy zatím neohrožují

Na příští týden meteorology předpovídané noční mrazy by mohly poškodit již kvetoucí výsadby raných meruněk na jižní Moravě. Ostatních ovocných druhů v Česku by se očekávané ochlazení nemělo dotknout. Mrazy však budou v sadech, jako každým rokem, hrozit až do poloviny května. Ve čtvrtek to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Sadaři se na příchod jarních mrazů připravují, v sadech mohou teplotu zvyšovat pálením svící, slámy, dřeva či štěpky.

"V nejteplejších oblastech jižní Moravy jsou rozkvetlé první rané odrůdy meruněk. K určitému poškození při teplotách pod nulou tam může dojít. Je to ovšem každoroční riziko a ovocnáři s tím nějakým způsobem počítají," řekl Ludvík. Ostatní ovocné druhy jsou podle něj nyní v různém stadiu rašení a možné mrazy by je v příštím týdnu neměly nijak ohrozit.

U meruněk bude podle Ludvíka rizikové období po odkvětu, kdy k poškození malých plůdků stačí již teploty kolem nuly. I kdyby část květů nakonec zmrzla, nemusí to podle něj při postupném kvetení stromu mít na úrodu žádný zásadní vliv. Předseda ovocnářů proto nepředpokládá, že by sadaři v nejbližších dnech dělali masivní opatření na ochranu sadů před mrazy.

V sadech společnosti Lukrom plus v Buchlovicích na Uherskohradišťsku očekávají kvetení meruněk v nejbližších dnech. Na případný příchod mrazů se podle vedoucího sadů Jaromíra Tabarky připravují. "Chystáme se přitápět meruňkám. Ještě nerozkvetly, ale myslím si, že v neděli už tady pokvetou. Máme bečky, topíme v nich dřevem a štěpkami. Aplikovali jsme to tak loni a dá se říct, že se to vydařilo," řekl Tabarka. Plodící meruňky mají podle něj na jednom hektaru, na dalších čtyřech hektarech jsou mladé stromy.

Společnost Úsovsko z Úsova na Šumpersku zatím kvůli avizovanému výraznému ochlazení neplánuje opatření ve svých ovocných sadech, jelikož se rozkládají v severní části republiky a vegetační období stromů ještě příliš nepostoupilo. Díky tomu je riziko poškození jádrovin nočními mrazíky nižší než na jižní Moravě, kde ochlazení už může ohrozit meruňky či višně, řekl ředitel divize ovocnářství společnosti Úsovsko Michal Horáček.

Společnost Úsovsko pěstuje jablka, hrušky a višně. Sady může před mrazivým počasím ochránit pomocí vyvíječů mlhy či zapalování svící. "Při použití svící ale stojí jedna noc 40.000 až 50 tisíc korun za hektar. U jádrovin za stávající situace na trhu nemá cenu svíce používat," uvedl Horáček, podle kterého zejména cena jablek je velmi nízká a náklady na svíce vysoké.

Jarní mrazy sráží v posledních letech úrodu ovoce v ČR poměrně často. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli zejména v letech 2019, 2017, 2016 a 2011. Mimořádně ničivé byly květnové mrazy v roce 2011, kdy bylo poničeno 10 500 hektarů sadů, tedy asi 60 procent všech výsadeb. Sklizeň ovoce tehdy klesla na pouhých 101 249 tun a patřila mezi nejnižší sklizně za posledních 50 let. V roce 2020 mrazy zdecimovaly především úrodu meruněk. Sklidilo se jich pouhých 471 tun, což představovalo meziroční pokles téměř o 80 procent. V minulých dvou letech sady přestály jarní mrazy bez větší újmy.