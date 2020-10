Muž chce svým během upozornit na nutnost transformace uhelných regionů

Z ústeckého hlavního nádraží v pátek v poledne vyběhl běžec Roman Hřebecký, který chce uběhnutím 260 kilometrů upozornit na nutnost sociálně odpovědné transformace tzv. uhelných regionů. Trasa sportovce skončí v neděli okolo 12:00 u elektrárny Tisová na Sokolovsku. Cestou mine nejvýznamnější elektrárny a velkolomy, jež se zásadním způsobem otiskly do tváře a minulosti Ústeckého a Karlovarského kraje.

O budoucnosti těžby uhlí jedná v ČR tzv. uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Prunéřov na Chomutovsku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu této těžby. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.

"To, co sleduju, je hlavně debata lidí, kterých se to bezprostředně týká, lidí, kteří pracují v dolech, pracují v elektrárnách a je tam kolem toho spousta jejich obav," řekl v pátek novinářům Hřebecký. Útlum těžby má podle něj dopady na mnoho lidí. "Je potřeba na tyhle lidi myslet," uvedl.

Spát chce šestatřicetiletý Hřebecký jen několik málo hodin, hodlá běžet téměř po celou dobu. Za každý kilometr totiž zaplatí jedna z firem zapojených do jeho výzvy na platformě Darujme.cz dvě koruny.

"Cílem jeho výzvy je upozornit na přechod od uhlí k obnovitelným zdrojům," řekl v pátek novinářům Michael Kleinert z hnutí DUHA. Hnutí počin běžce podporuje, sportovec ale běží sám za sebe a nebude mít za sebou ani žádný tým. Na kontě je už 27 tisíc korun, ve výsledku by mohla částka činit až 50 tisíc korun, dodal Kleinert. Vybranou částkou Hřebecký podpoří právě hnutí DUHA.

Sportovec na své cestě kromě jiného mine tzv. královnu Českého středohoří Milešovku, trasa bude pokračovat k tepelné elektrárně v Ledvicích na Teplicku, poběží i kolem elektrárny v Počeradech na Lounsku nebo v Komořanech na Mostecku. Cestu zakončí u elektrárny Tisová na Sokolovsku.