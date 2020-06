Muž, který byl obviněn z požáru chaty Libušín, byl zproštěn viny

Chata Libušín - Areál staveb na Pustevnách v Beskydech, který kromě Libušína a sousední chaty Maměnka, tvoří i objekty Pustevenka a Valašská zvonice, byl vybudován v letech 1897-1899 na objednávku Pohorské jednoty Radhošť podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka. Zdobná podoba staveb vznikla skládáním a kombinováním různých prvků a motivů lidového stavitelství z Valašska a Slovenska. - Dřevěná chata Libušín byla otevřena 6. srpna 1899. Interiér turistické útulny, která nese jméno bájné kněžny Libuše, byl vyzdoben freskami a grafity s motivy valašských a slovenských pověstí podle návrhu výtvarníka Mikoláše Alše. Portréty jsou dílem akademického malíře Karla Štaplera. - V roce 1947 hrozila stavbám kvůli jejich špatnému technickému stavu demolice. Jen díky Jurkovičovu zásahu se podařilo stavby zachránit. Podruhé hrozil areálu zánik na přelomu 80. a 90. let, kdy byla kvůli nedostatku peněz zastavena rekonstrukce objektů. Celou situaci navíc komplikoval spor o vlastnictví objektů. - V roce 1995 se vlastníkem areálu stalo Valašské muzeum v přírodě. V témže roce byl areál vyhlášen národní kulturní památkou. V roce 1996 zahájilo muzeum rekonstrukci Libušína a Valašské zvonice, které byly zpřístupněny veřejnosti v roce 1999. V tomtéž roce byla zahájena rekonstrukce útulny Maměnka. - Chata Libušín sloužila až do tragického požáru v noci z 2. na 3. března 2014, kdy téměř celá shořela, jako restaurace. Škoda se na této národní kulturní památce odhadovala na 80 milionů korun. - Valašské muzeum v přírodě rozhodlo po požáru o obnově Libušína a stavba nové chaty začala v létě 2017. Šlo o vědeckou rekonstrukci, při které se používaly původní technologie. Objekt dostal mírně jiné barvy, vrátil se do podoby v roce 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části. Nyní je prakticky hotový, veřejnosti se má otevřít letos v létě. - Náklady na obnovu Libušína dosáhly asi 111,5 milionu korun, z toho stavba si vyžádala zhruba 96 milionů korun. Včetně nákladů na likvidace požářiště, zabezpečení staveniště nebo předprojektovou dokumentaci se od požáru do objektu investovalo přes 117 milionů korun. - Při vyšetřování požáru kriminalisté zjistili, že oheň nebyl založen úmyslně a že ho nezpůsobila závada na elektroinstalaci. Místem požáru vyšetřovatelé určili těleso komína. Případ se poté dostal ke vsetínskému okresnímu soudu, podle obžaloby způsobil neštěstí čtyřiapadesátiletý Pavel Pryszcz z Karvinska, který v roce 2007 zanedbal opravu komínových těles. - Pryszcz, který zajišťoval opravu havarijního stavu komínů, podle obžaloby zadal práci dvěma zaměstnancům, kteří nebyli odborně způsobilí, a komín vyvložkovali v rozporu s platnými předpisy. Pryszcz podle žalobce jako odpovědná osoba závady nezjistil a neodstranil a vydal revizní zprávu, že kouřové cesty jsou bez zjevných závad. Když se poté v chatě topilo, vysoké teploty spalin poškozovaly podle obžaloby trámy mezi komínem a stěnou v kuchyni, což později vedlo k požáru budovy. - Pryszczovi hrozil trest dva roky až osm let vězení, státní zástupce Jiří Sachr navrhl obžalovanému udělit trest dvou až tří let vězení s podmíněným odkladem na delší zkušební dobu, což je až pět let. Okresní soud ve Vsetíně dnes Pryszcze zprostil obžaloby ze zavinění požáru Libušína.