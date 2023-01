Muž se u soudu přiznal k loňské vraždě družky v Lanškrouně

U krajského soudu v Pardubicích v úterý začalo hlavní líčení s mužem, který loni 4. dubna v Lanškrouně zabil svoji třiapadesátiletou družku. Pode obžaloby ji několikrát udeřil sekáčkem na maso, bodal nožem a škrtil. Muž se k vraždě přiznal, celé dopoledne v úterý popisoval svůj vztah se ženou a vysvětloval motivaci svého činu. Soud bude ve středu pokračovat výslechem znalců.

Pár spolu žil od roku 2014, o rok později se přestěhoval z Mostu do Lanškrouna. Oba partneři často pili alkohol, což bylo příčinou mnoha problémů, a vystřídali několik bytů. "Odevšad nás vyhnali kvůli jejímu nepřístojnému chování," uvedl sedmašedesátiletý muž a připustil, že na družku býval zlý. Žena pracovala jen výjimečně, on s přestávkami asi dva roky, poté byl nezaměstnaný a nakonec dostal starobní důchod. Kvůli selhání jater musel v září 2021 přestat s pitím alkoholu, partnerka v tom však pokračovala. Podle muže nedělala nic, přestalo ji všechno bavit, neměla o nic zájem, byla nemocná a měla psychické potíže. "Chtěla přestat žít. Rozhodl jsem se, že když ona nechce, já taky nebudu," řekl obžalovaný.

Sebevraždu oběšením zavrhli podle obžalovaného stejně jako skok pod vlak. Žena údajně hlavně chtěla, aby smrt nebolela a ona nic nevěděla. Muž si proto připravil sekáček na maso. "Myslel jsem, že po jedné pořádné ráně musí být člověk mrtvý, nevěděl jsem, že to nepůjde," řekl v úterý před soudem s tím, že nepočítal se svou špatnou fyzickou kondicí a podcenil "tvrdost lebky".

Poprvé partnerku uhodil do hlavy, když byla v posteli. Při útěku do druhé části bytu žena dostala druhou ránu. Potom muž použil i nůž, nahodile jím způsobil tři rány. K následnému škrcení prý přikročil hlavně proto, že byl zděšený, protože chrčela. "Chtěl jsem ji umlčet, abych to nemusel poslouchat," uvedl muž. Cítí se ublížený, že prý vše nemohl předtím dostatečně vysvětlit a policisté a státní zástupkyně některým jeho slovům nevěnovali pozornost.

Po činu ženě udělal malý oltář, kam umístil věci, které měla ráda, a přikryl ji její oblíbenou dekou. "To bylo rozloučení se ženou, kterou jsem miloval," řekl obžalovaný. Až večer, když si připravil věci do vězení, svůj čin oznámil policii. Předtím tvrdil strážnici, kterou přivolali sousedé kvůli hluku v bytě, že se nic nestalo. O sebevraždu se nepokusil.

Podle obžaloby byla žena zabita zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Jednotlivá poranění sama o sobě nebyla bezprostředně smrtící, ale způsobila smrt až za několik desítek minut, zejména svou mnohočetností a postupnou ztrátou krve a rozvojem úrazového šoku. "Vzhledem k počtu a charakteru sečných a bodných ran došlo ke kombinaci fyzických útrap poškozené spočívajících v silné bolestivosti a především vystupňovaných psychických útrap, kdy musela pociťovat extrémní strach o svůj život," uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Jednání je naplánované i na středu 25. ledna. Bude pokračovat výslechem znalců, případně svědků, a čtením listin.