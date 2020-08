Muž z Ostravy vykrádal auta, hrozí mu až osm let vězení

Policie obvinila dvaadvacetiletého muže z Ostravy ze 13 zločinů, především z vloupání do aut, při kterých způsobil škodu za více než 150 tisíc korun. Za obdobné činy už byl v minulosti trestán. Několika skutků se dopustil i během nouzového stavu, proto mu nyní hrozí až osm let vězení. Sdělila to policejní mluvčí Eva Michalíková. Za normálních okolností by trestní sazba v takovém případě činila maximálně tři roky.

Muž podle mluvčí vykrádal auta především v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bral vše, co ve vozech našel - například nářadí, mobilní telefon, basovou kytaru, ale také prací gely či aviváže.

Michalíková uvedla, že muž také našel telefon a peněženku s doklady a platební kartou, kterou opakovaně zaplatil například v tramvaji nebo na benzinové čerpací stanici. Když už na kartě nebyly peníze, vrátil ji i s doklady a peněženkou (bez peněz) ženě, které patřily.

Při výslechu obviněný uvedl, že telefon našel na zemi, k ostatním činům se kriminalistům přiznal. Peníze, které za ukradené věci získal, utratil.