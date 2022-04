Muž z Uherskohradišťska přišel na internetu o 1,1 milionu korun

Muž z Uherskohradišťska přišel podle policie na internetu o 1,1 milionu korun. Nechal se nalákat na obchodování na kryptoměnové burze, ve skutečnosti mu však podvodník odčerpal z účtu úspory, sdělila ve středu policejní mluvčí Milena Šabatová. Kriminalisté neznámého pachatele podezírají z podvodu, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení mu hrozí až osmileté vězení.

Muž se podle policie rozhodl zúročit rodinné úspory a zkusil štěstí na internetu. Zaujala ho reklama s nápisem 'Chcete zhodnotit své peníze?'. "Muž na nabídku reagoval a tím se rozjel koloběh telefonátů a následných instrukcí, co musí udělat pro obchodování na kryptoměnové burze," uvedla mluvčí.

Nicnetušící muž podle ní dělal vše, co po něm bylo po telefonu vyžadováno. "Nainstaloval si do svého počítače aplikaci AnyDesk, čímž umožnil cizí osobě vzdálený přístup do svého počítače, sdělil přístupová hesla do internetového bankovnictví a vzápětí odsouhlasil veškeré transakce. Po ukončení komunikace s mužem si myslel, že již začal obchodovat na burze. Vzápětí ale zjistil, že mu podvodník z účtu odčerpal jeden milion sto tisíc korun," uvedla Šabatová.

Policisté před podobnými investicemi prostřednictvím internetu varují. Nabádají lidi, aby se v případě rozhodnutí investovat své úspory poradili s odborníky. Dále by si podle policistů měli danou firmu prověřit a celou transakci si nejprve rozmyslet a naplánovat. Policie dále vyzývá lidi, aby neinstalovali do svých počítačů žádné aplikace, především aplikaci AnyDesk, nikomu nesdělovali přístupová hesla k účtům ani čísla platebních karet.