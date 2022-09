Muži chtěli ve Vyškově ukrást veterány, jeden z nich majitele posekal mačetou

Krajský soud v Brně ve středu pokračoval v projednávání případu pokusu loupeže historických vozidel a pokusu o vraždu ve Vyškově z letošního ledna. Státní zastupitelství poslalo před soud trojici mužů, z pokusu o vraždu se zpovídá jen hlavní obžalovaný, podle spisu strůjce celého plánu loupeže. Dotyčnému hrozí až dvacet let vězení, případně výjimečný trest. Muž se částečně doznal, popírá však, že by chtěl někoho usmrtit. Soud bude pokračovat výslechem znalkyň.

Za plánem, jak přijít ke trojici historických vozů za miliony, jejichž vlastníci jsou dva bratři v důchodovém věku, stojí podle obžaloby Martin Prosecký. Muž i spoluobžalovaný Karel Čermák jsou ve vazbě, třetím obžalovaným je David Fiala, který je souzený na svobodě.

Událost se stala v polovině letošního ledna. Prosecký, převlečený za policistu, podle obžaloby vylákal jednoho z bratrů do Brna, aby si na policejní služebně prohlédl nějaké kamerové záznamy. Spolu s Čermákem ho ale v jednom z průmyslových areálů podle obžaloby srazili na zem a spoutali. Poškozeného měl Čermák za úkol hlídat, zatímco Prosecký se zatím ve Vyškově dostane k vozům. Proti plánu ale poškozeného naložili do vozu k Fialovi a dovezli opět k domu ve Vyškově. Fiala podle obžaloby působil jen jako řidič, hrozí mu i nejnižší trest.

Prosecký s Čermákem podle obžaloby prohledávali dům, kde hledali doklady k vozům. Spoutaný muž se ale uvolnil. "Oni uslyšeli nějaký šramot, tak vešli na dvůr a tam spatřili oba bratry," popsala státní zástupkyně Eva Žďárská. Čermák podle obžaloby následně vystříkl pepřovým sprejem a utíkal pryč, Prosecký ale vytáhl mačetu a začal bratry sekat. Následně z místa činu také utekl.

"Oni na dvoře mluvili o nějaké pistoli, Karel (Čermák) pak použil pepřový sprej, já už přesně nevím, co se stalo. Dostal jsem lopatou, spadl jsem na zem a vypadla mi mačeta. Tak jsem ji vzal. Nechtěl jsem ale nikomu ublížit, nechtěl jsem ho seknout ostrou stranou, nevěděl jsem, co dělám, psychicky jsem to nezvládl," popsal během rekonstrukce události Prosecký. Záznam z rekonstrukce ve středu soud přehrával. "Jediný, kdo tady měl mačetu, jsem byl já, Karel měl pepřový sprej. Bylo to nedorozumění, říkal jsem jim, že nechci nikomu ublížit, ať mne nechají odejít," doplnil Prosecký.

U soudu ve středu vypovídaly dvě znalkyně, vyjadřovaly se k psychickému stavu Čermáka. Podle nich netrpí žádnou duševní chorobou. V případě psychického stavu Proseckého je výslech dvou znalkyň v plánu výhledově. Ke středečnímu hlavnímu líčení se nedostavily.

Předseda senátu také přečetl některé další znalecké posudky. Podle lékařské zprávy jeden z bratrů utrpěl středně těžká až těžká zranění, šlo o tři rány mačetou, kdy jedna šla přes obličej a oči. U druhého z bratrů šlo o čtyři rány mačetou, utrpěl lehké až středně těžké zranění. Oba byli několik dní hospitalizováni.

Znalecký posudek také odhadl cenu historických vozů, šlo o dvě Tatry 87 a Tatru 603, celkem za 4,8 milionu korun.