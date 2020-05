Muži ze Sokolovska hrozí až 10 let za mlácení bývalé přítelkyně

Sokolovský soud poslal do vazby pětačtyřicetiletého muže, který ve svém bytě uvěznil bývalou jednatřicetiletou přítelkyni, mlátil ji a znásilnil. Hrozí mu až deset let vězení za vydírání, zbavení osobní svobody, znásilnění, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody a nebezpečné vyhrožování. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Ženu měl nejprve na začátku února po výhrůžkách donutit, aby s ním odjela do jeho bydliště. Poté ji měl vulgárně urážet, fyzicky napadat a vyhrožovat zabitím v případě, že z bytu odejde s jejich společnými nezletilými dětmi. Několikrát ji měl donutit k pohlavnímu styku," uvedl. V bytě ji zamykal a nedovolovat jí, aby kamkoliv odešla, pravidelně ji měl kontrolovat sociální sítě a mobilní telefon. Při jednom z napadení jednání zanechal až v době, kdy do bytu přišel jeho otec, uvedl mluvčí.

Dne 11. května, kdy jejich nezletilá dcera brečela, měl vzít dřevěné prkno a udeřit s ním do postýlky. Poté odešel do zaměstnání a v bytě zůstal pouze jeho otec. "Žena využila toho, že usnul, a rychle odešla s dětmi za známou, která všechny odvezla na policejní oddělení v Habartově, kde žena celou věc oznámila," uvedl Kopřiva. O několik hodin později policisté muže zadrželi v jeho zaměstnání.