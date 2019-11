My přidali učitelům 60 procent, hájil vládu Faltýnek

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

V úvodu pořadu se Soukup zeptal na schválený daňový balíček, který zahrnuje takzvanou daň z neřesti. Ta obsahuje alkohol, tabák a loterie. Upozornil na fakt, že došlo ke zvýšení daně z loterií na 35 procent a u hracích automatů zůstala daň neměnná.

Ty jsou přitom často udávány jako velmi návykové a rizikové. "Automaty téměř zmizely z obchodů, hospod nebo benzínek, takže jsme je významným způsobem snížili. Křivka výnosnosti klesá, protože tady automaty téměř nejsou," zdůvodnil Faltýnek.

Moderátor nemohl vynechat ani stávku učitelů, která představovala stěžejní téma posledních dní. Učitelé měli dostat 20 procent, potom deset, a nakonec pouze osm jako pevnou část a dvě procenta jako nenárokovou část. Odbory to však odmítly a proběhla stávka, které se zúčastnilo asi tisíc škol.

"Bývalý ministr školství Fiala přidával učitelům pouze jedno procento ročně a nyní nás kritizuje. My jsme učitelům přidali 60 procent a pan Fiala přidal za sedm let 10 procent. Proč odbory nestávkovaly tehdy," zeptal se Faltýnek a dodal, že stávka byla kvůli tomu, že odbory akceptovaly deset procent. Debata nastala mezi odbory a ministrem školství ohledně procent v tarifu. "Nechci hodnotit úspěšnost nebo neúspěšnost stávky," řekl. Zároveň připomněl, že nikomu neupírá možnost stávkovat.

Platy státních zaměstnanců porostou o deset procent. V souvislosti s tím Soukupa zajímalo, zda bylo nutné, aby si poslanci opět zvyšovali platy. "To je evergreen, který je tady každý rok a bude tady každý rok, když si o tom budou poslanci rozhodovat sami. My jsme se snažili nastavit nějaký mechanismus, který je vázán na růst průměrné mzdy v České republice," argumentoval Faltýnek.

Úředník versus státní zaměstnanec

Následně se Soukup zeptal, zda by nešlo něco udělat se stoupajícím počtem státních úředníků. "Je nutné rozlišit úředníka a státního zaměstnance. Úředník je ten, který pracuje v tom úřadu a státní zaměstnanec je učitel nebo policista. Roste počet učitelů, vojáků nebo policistů. Úředníci klesli z roku 2019 na rok 2020 o 2174 úředníků," přednesl Faltýnek konkrétní čísla.

Podle předvolebních preferencí se hnutí ANO pohybuje stále na 30 procentech. Svého hosta se proto Soukup zeptal, čemu to přisuzuje. "Přistupuji k tomu s velkou pokorou. Přes všechny uměle vytvářené skandály naší konkurencí je podpora stále velká. Já za sebe říkám, že držíme slovo. Kauza Čapí hnízdo byla uměle vytvořená," odpověděl. Moderátor však reagoval otázkou ohledně chyb na straně opozice.

"Volební program naší opozice je jenom jeden, a to je antibabiš a evidentně to nefunguje. Například ODS slibuje snižování daní, a nakonec je zvyšuje, což je stálo ten výsledek. Měli by si zvolit jiný program, protože ten proti Babišovi opravdu nefunguje," reagoval.

Na závěr pořadu Soukupa zajímalo téma příštích voleb. "Opozice na nás určitě něco vymyslí. My se budeme snažit dělat zbytek volebního období to, co jsme slíbili. Ze stávajících průzkumů to vypadá, že je propast mezi námi a konkurencí velký propad. Ale beru to s rezervou, rozhodne až skutečný výsledek. Pro nás je důležité splnit sliby a dokončit volební období," uzavřel Faltýnek.