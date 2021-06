Mzdy ve třetině firem budou letos stagnovat, ukázal průzkum

Plošné zvyšování mezd do pěti procent hlásí čtvrtina firem, do deseti procent se rozhodlo plošně zvýšit mzdy sedm procent zaměstnavatelů. Mzdy ve třetině společností budou letos stagnovat, téměř stejný počet firem bude zvyšovat pouze individuálně. Vyplývá to z průzkumu, který personální agentura Hays uskutečnila na přelomu března a dubna mezi 300 zaměstnavateli.

Loni propouštělo 29 procent oslovených zaměstnavatelů. Nejčastěji šlo o administrativní pozice (26 procent) a pozice ve výrobě (19 procent). Naopak nejméně se propouštění dotklo pracovníků ve financích (méně než procento) a vývoji a výzkumu (jedno procento).

Mladší věkové skupiny zaměstnaných častěji pracovaly v odvětvích, která byla pandemií těžce zasažena, popřípadě působily na dočasných pozicích. V důsledku toho míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi ve věku 16 až 24 let vzrostla ve všech regionech, kde působí Hays, více než v jiných věkových skupinách.

"I v České republice se tento trend potvrdil a mladší věkové skupiny byly dotčeny dopady pandemie více. Z hlediska pohlaví přišlo o práci více žen než mužů, což se přisuzuje jejich většímu podílu v oborech, které byly pandemií zasaženy především, jako je cestovní ruch, maloobchod nebo administrativa," uvedl výkonný ředitel Hays pro ČR a Rumunsko Sándor Bodnár.

Pandemie způsobila posun směrem k práci z domova nebo na dálku. Aktuální průzkumy ukazují, že v Evropě z domova v první vlně krize ve druhém čtvrtletí 2020 pracovalo až 50 procent zaměstnanců. V roce 2019 vykonávalo svou práci obvykle z domova pouze pět procent lidí. V Česku to byla ve stejném roce čtyři procenta, zatímco podle aktuálně dostupných informací nyní z domova pracuje 37 procent Čechů.

"Očekáváme, že práce z domova bude v určité formě pokračovat nadále. Mnoho zaměstnanců se práci z domova přizpůsobilo a přejí si, aby i v budoucnu pokračovala a mnoho společností s tímto režimem počítá," upozornil Bodnár.

Mezi uchazeči o práci v ČR by podle průzkumu uvítalo možnost práce z domova jeden den v týdnu 19 procent respondentů, zatímco polovina lidí, kteří mohou pracovat z domova, by v tomto režimu chtělo trávit dva až tři dny v týdnu. "Ze současných rozhovorů se zaměstnavateli pak vyplývá, že se společnosti nejčastěji přiklánějí k variantě dva ze tří, tedy dva dny z domova a tři dny z kanceláře či naopak," podotkl Bodnár.