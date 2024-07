Na 15.000 sokolů prošlo Prahou při zahajovacím průvodu všesokolského sletu

Zhruba 15.000 členů České obce sokolské z celé republiky dnes prošlo centrem Prahy při zahajovacím průvodu letošního 17. všesokolského sletu. Jeho účastníci se začali po jednotlivých župách, ve kterých jsou sokolové organizovaní, řadit dopoledne, kdy postupně vyrazili z Václavského náměstí přes Smetanovo nábřeží a Pařížskou ulici na Staroměstské náměstí.

Sletu se letos podle organizátorů účastní až 20.000 lidí a vyvrcholí hromadnými vystoupeními cvičenců 4. a 5. července ve Fortuna Areně v Edenu.

Mnoho členů obce dorazilo na místo v dobových kostýmech nebo rozlišujících dresech či barevných tričkách. I přes horké počasí panovala mezi účastníky dobrá nálada, horko jim po cestě ulehčili dobrovolní hasiči z Prahy 1, kteří na Smetanově nábřeží vytvořili s pomocí hasičské stříkačky mlžnou bránu pro osvěžení.

Část pochodujících na náměstí Jana Palacha uctila památku obětí střelby na filozofické fakultě z konce loňského roku. Po cestě účastníkům na několika místech trasy hrála dechovka a sokolové si chůzi zpříjemňovali zpěvem lidových písní, skandováním či zdravením přihlížejících sokolským pozdravem "nazdar!". V cíli průvodu na Staroměstském náměstí se z kapacitních důvodů sokolové příliš nezdržovali a rovnou pokračovali dále do ulic Prahy.

"Průvod je tradiční součástí všesokolských sletů už od samého začátku," řekl ČTK starosta České obce sokolské Martin Chlumský. Dodal, že příprava akce je velmi náročná na organizaci. "Skutečně se počítají metry čtvereční a kolik se na ně vejde lidí. Ale musím říct, že sokolové jsou velmi disciplinovaní, takže ta samotná organizace na místě už potom probíhá velmi dobře, ale všechno musíte mít dopředu připraveno," vysvětlil. Dodal, že při průvodu se dnes podle jeho informací neobjevily žádné potíže.

Na průvod odpoledne naváže mše v katedrále sv. Víta a otevření Sletového domu v Tyršově domě na Malé Straně. Večer se pak v koná slavnostní zahájení sletu v Národním divadle s ochotnickým představením Jiráskovy Lucerny a také tradiční noční výstup z Tyršova domu na Petřín. U příležitosti sletu se dnes rozsvítí v barvách trikolóry Petřínská rozhledna, Žižkovská věž a Tančící dům. "Od pondělí pak začínají nácviky ve Fortuna Areně, protože cvičenci mají jenom tři dny na to, aby se secvičili a nachystali na hromadné skladby ve čtvrtek a v pátek," dodal mluvčí České obce sokolské Radek Smekal.

Obec má podle Smekala přes 1000 jednot rozdělených do 42 žup. Do Prahy většina účastníků sletu dorazila v sobotu vlaky. Ze zhruba 20.000 účastníků jich podle organizátorů více než 1500 ze zahraničí, například ze Spojených států, Austrálie či Ukrajiny. Pořadatelé očekávají 50.000 diváků a lístky do Edenu jsou téměř vyprodané. Program, který je k dispozici na webu, doplní například gala sportovní představení v O2 areně nebo několik koncertů a výstav.

Sokol patřil od svého vzniku před více než 160 lety k hlavním hybatelům českého společenského života a vrcholem jeho činnosti jsou právě slety. První se konal 18. června 1882 na pražském Střeleckém ostrově, dvě dekády činnosti Sokola tehdy oslavilo 720 cvičících. Později se počty účastníků sletů pohybovaly až ve stovkách tisíc. Komunistický režim v roce 1952 sokolskou organizaci, která se netajila svým odporem proti komunistickému režimu, zakázal. Sokolské slety vystřídaly státem organizované masové spartakiády, z nichž první byla v roce 1955 a poslední, sedmá, v roce 1985. Po pádu komunistického režimu a obnově Sokola se první novodobý slet konal v červenci 1994.