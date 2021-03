Na 58 procent Čechů se při ztrátě zaměstnání spoléhá na podporu

Na státní podporu jako na hlavní zdroj financí plánuje při ztrátě zaměstnání spoléhat 58 procent Čechů. Při hledání nové práce by 55 procent lidí zvažovalo rekvalifikační kurz. Polovina z nich by jej pak hradila z úspor. Vyplývá to z průzkumu společnosti Provident Financial mezi 600 respondenty.

Omezení plynoucí z pandemie mají za následek velké změny na pracovním trhu. Utlumeno bylo mnoho oborů, především v turismu, jsou zavřené mnohé obchody a nefungují služby.

"Stovky tisíc zaměstnaných či podnikajících v těchto oborech nyní žije z úspor a vládní pomoci, která udržuje uměle vyšší zaměstnanost. To však není dlouhodobě udržitelné. Omezení ještě nějakou dobu potrvají a rozvolňování bude postupné. Ani poté však nedojde k rychlému obnovení na předkoronavirovou úroveň. V okamžiku ukončení podpůrných programů tak klesne počet pracovních míst v mnoha odvětvích. Očekáváme proto velké přesuny mezi obory a nárůst zájmu o rekvalifikační programy," uvedl analytik Providentu Luboš Kratochvíl.

Odmítavější k rekvalifikaci jsou muži, změnu oboru jich zavrhuje 27 procent, zatímco u žen 18 procent. Nejčastěji by rekvalifikaci volili lidé ve věku 45 až 54 let, zvažovalo by jí 62 procent dotázaných.

"Díky rekvalifikaci si lidé mohou vybírat z většího množství pracovních nabídek. Další vzdělávání pomůže i psychicky, nezaměstnaný člověk získá ztracenou sebedůvěru, vidí tolik potřebné světlo na konci tunelu. Pravidelná docházka, i on-line, také pomůže s udržením denního režimu. Ukážete případnému zaměstnavateli snahu a úsilí, což je cenná vlastnost," míní psychoterapeutka Kateřina Brikciová.

Polovina lidí by při úhradě rekvalifikace spoléhala na úspory, úvěr zvažuje pět procent. I ve skupině lidí bez úspor by se jich nejvíce (41 procent) obrátilo na žádost o pomoc k rodině. "O úhradu rekvalifikace je přitom možné požádat Úřad práce. V případě, že úřad kurz sám uchazeči o práci přidělí, může mu dokonce vyplácet podporu, ze které dotyčný žije, než kurz dokončí," připomněl Kratochvíl.

Některé rekvalifikace je možné absolvovat i na dálku, což je v současné epidemiologické situaci výhoda. Třeba Centrum služeb v podnikání nabízí kurzy začínající letos v březnu a dubnu on-line formou živého vysílání. Například tříměsíční kurz v oboru účetnictví stojí 12 tisíc korun, ale může jej zaplatit i Úřad práce.

Podle údajů Úřadu práce ČR se loni účastnilo rekvalifikačního kurzu 8069 uchazečů o zaměstnání. Nejčastější byly kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a kurzy základních počítačových dovedností. Úřad práce poskytl na rekvalifikace v loňském roce přes 71 milionů korun.