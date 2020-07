Na Broumovsku přibylo útoků vlků na zvířata, hlásí farmáři.

Na Broumovsku, v severní části Královéhradeckého kraje, za první pololetí přibylo útoků vlků na hospodářská zvířata. Je jich více než za celý loňský rok, sdělili zástupci hejtmanství a Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu.

Kraj vyplatí do konce července na náhradách škod farmářům přes 1,4 milionu korun. Jde o nahlášené škody po vlcích od podzimu 2019. "Útoky vlků na hospodářská zvířata jsou nejčastěji v jarních a podzimních měsících, a proto lze očekávat, že počet stržených zvířat bude letos rekordní," uvedli zástupci kraje a institutu.

Podle nich jsou na Broumovsku ohroženi vlkem všichni chovatelé hospodářských zvířat, protože vlci neútočí jen na ovce. Za poslední půlrok zaznamenali chovatelé na Broumovsku ztrátu 26 telat a dvojnásobku ovcí.

Poslední útok se stal tento týden v obci Božanov. Vlci tam na pastvině zabezpečené elektrickým ohradníkem zadávili tři ovce. Podle Petra Kafky ze Správy CHKO Broumovsko nebyla přesto pastvina proti vlkům dostatečně zabezpečena, ochranáři na to farmáře dříve upozornili. "Nebylo to poprvé, co mu vlci zadávili ovce. Byla otázka času, kdy se tam podobný útok bude opakovat," řekl Kafka.

Farmáři z Broumovska, kde se vlci usadili před pěti lety, jsou jedni z nejhlasitějších odpůrců vlků. Mají největší ztráty v celé ČR. Požadují změnu legislativy, aby se mohli vlkům bránit. Navrhují také vlkům vyčlenit bezpečné území, například národní parky nebo vojenské prostory. Mají podporu hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána (ČSSD), který označil počty útoků vlků v regionu za abnormální.

"Musíme najít rovnováhu mezi zájmy lidí a přírody. To, co se stalo při posledním útoku na Broumovsku, vedlo k tomu, že dotyčný farmář se svojí činnosti skončil. Současná situace je pro pastevce velmi obtížná a v zájmu nás všech musí být to, aby Broumovsko nebylo jen turistickým skanzenem, ale dobrým místem pro život," řekl v pátek Štěpán.

V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami žije podle odhadů CHKO Broumovsko více než 20 vlků ve třech smečkách, které mají jádrové oblasti teritorií zřejmě na polské straně hranice, ale vydávaji se i na Broumovsko či Trutnovsko. Jedna z těchto smeček letos prokazatelně vyvedla mladé, tři vlčata v červnu zachytila fotopast polských lesníků na česko-polské hranici nad Heřmánkovicemi.

Podle zástupců Správy CHKO Broumovsko nemají lidé ve volné přírodě důvod se vlků bát a odmítli názory, že by se vlci na Broumovsku chovali nestandardně. "Útoky na hospodářská zvířata na okrajích vesnic pár desítek metrů od domu tady máme od začátku, co se tady vlci objevili. Je to dané tím, že jsou tu obce tzv. lánového typu, kdy na domy podél silnice či potoka navazují pole, pastviny a dále volná příroda. Není to tedy tak, že by vlci byli čím dál tím troufalejší," řekl Kafka.

Hradecký kraj vyplatil za rok 2019 na náhradách škod po vlcích rekordních více než 2,2 milionu korun. Kraj vyplácí odškodné chovatelům vybraných hospodářských zvířat od roku 2016.