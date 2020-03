Na Bulovce je šest pacientů, 14 čeká na výsledky

V pražské Nemocnici Na Bulovce bylo k sobotnímu ránu hospitalizováno šest pacientů s nákazou novým typem koronaviru. Jeden leží na jednotce intenzivní péče se zavedenou plicní ventilací. Dalších 14 lidí čeká v izolaci na výsledky testů, uvedla nemocnice na twitteru. Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Praze k sobotnímu ránu 58 pozitivních testů na koronavirus.

Většina pražských pacientů je v domácí karanténě, protože mají jen lehké příznaky podobné infekci dýchacích cest nebo jsou úplně bez příznaků. V Nemocnici Na Bulovce leží na JIP řidič taxi. Jeho stav mírně zlepšil, řekl České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nejvíc infikovaných v hlavním městě, a to 39, je podle hygieniků ve věku mezi 25 až 64 lety. Devíti nakaženým je více než 65 roků. Na koronavir byly pozitivně testovány také dvě holčičky ve věku do pěti let a pětice chlapců, kterým je šest až 14 let. Zbylou trojicí případů jsou dívky a mladé ženy ve věku 15 až 24 let.