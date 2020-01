Na čelných místech strany se změny nekonají

Piráti v sobotu v Ostravě na svém celostátním fóru zvolili nové vedení strany. Předsedou se na další dva roky znovu stal Ivan Bartoš, který měl dva protikandidáty. Do druhého kola volby postoupil i místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který ale následně z volby odstoupil. Posléze se stal místopředsedou strany. Třetí kandidát, poslanec Mikuláš Ferjenčík, se do druhého kola volby předsedy nedostal.

První místopředsedkyní strany byla znovu zvolena poslankyně Olga Richterová. Svůj post obhájil i další místopředseda strany Radek Holomčík. Čtveřici místopředsedů doplnil ostravský zastupitel a vedoucí administrativního odboru strany Martin Kučera. Z postupujících z prvního kola volby v boji o místopředsedu neuspěla europoslankyně Markéta Gregorová.

Bartoše ve volbě podpořilo 606 z 653 hlasujících. Do volby se zapojilo 63,4 procenta všech členů Pirátů. Bartoš po svém zvolení řekl, že Pirátská strana po deseti letech funguje jako plnohodnotná strana v České republice a v Evropě. Staronový předseda by si v podzimních krajských volbách přál alespoň desetinásobný zisk mandátů proti nynějším devíti krajským zastupitelům. Piráti by podle něho měli atakovat hranici stovky krajských zastupitelů. Po sněmovních volbách v roce 2021 pak chce, aby Piráti byli ve vládě. "My v těch volbách chceme uspět a v souladu se schválenou strategií být ve vládě, v budoucí vládě této země. Je to jasný cíl podílet se na exekutivě," řekl Bartoš, který v současné chvíli za politicky nejbližšího partnera považuje hnutí STAN. Případnou koaliční spolupráci by s ním ale Piráti domlouvali až po volbách. Piráti nevyloučili spolupráci s demokratickými stranami, vyloučili spolupráci se stranami typu hnutí Tomia Okamury či s komunisty.

Reakce ostatních stran

Bartošovi ke znovuzvolení předsedou Pirátů gratulovali představitelé pravicových opozičních stran. Naopak kriticky se vyjádřil šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, podle kterého Pirátům chybí pokora a sebereflexe. "Touha být ve vládě je u Pirátů hlavní ambicí, pozadu není ani cíl mít sto krajských zastupitelů. Omluvou je snad jejich mládí či chybějící sebereflexe," uvedl v tiskovém prohlášení Kováčik.

První místopředsedkyně strany Richterová by se chtěla zasadit o propojování strany. Za důležité ale považuje i řešení sociálních problémů nebo udržitelnost české ekonomiky. "Strukturální proměna ekonomiky je ve skutečnosti jedním z největších témat pro ten příští rok, na tom budeme pracovat," řekla Richterová.

Piráti na sobotním fóru rovněž představili kandidáty pro podzimní krajské volby i senátní kandidáty.