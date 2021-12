Na Českolipsku nevyjely ráno některé autobusy, ČSAD Liberec chybí řidiči

Na Českolipsku nevyjely v pondělí ráno některé autobusové spoje. Firmě ČSAD Liberec, která dopravu v regionu převzala od 12. prosince, chybí kvůli koronaviru řidiči.

Někteří onemocněli, další jsou v karanténě. Informoval o tom mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. ČSAD Liberec je krajským dopravcem, který zajišťuje autobusové spojení na Liberecku a Českolipsku. Ve zbylých okresech Jablonec a Semily jezdí autobusy BusLine, firmě se zatím daří dopravu zajistit.

Kvůli koronaviru v pondělí nevyjel spoj v 6:15 z Nového Boru přes Cvikov a Jablonné v Podještědí do Liberce, zrušen byl spoj v 6:10 z Mimoně do Jablonného i opačný, který měl odjet v 6:55 z Jablonného do Mimoně. Nevyjel ani autobus v 7:12 z Mimoně do České Lípy. "Informace o provozu je možné získat také na centrálním dispečinku IDOL 704 702 000, případně se mohou cestující obrátit na zákaznické centrum IDOL 488 588 788," doplnil Trdla.

"Omezení se týkají prozatím pondělí 20. prosince, pracujeme usilovně na tom, abychom co nejdříve zajistili dopravní obslužnost na všech linkách v plném rozsahu. Omlouváme se cestujícím za komplikace," dodal náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

Před možným ohrožením dopravy kvůli koronavirové nákaze varoval už na konci listopadu majitel dopravní skupiny BusLine Jakub Vyskočil, situace je podle něj velmi vážná. "Nedostatek řidičů může v krátké době ochromit ekonomiku celého státu, lidé se nedostanou do práce," upozornil. I BusLinu chybí kvůli nemoci a karanténám řidiči. "Zatím jsme vždycky dokázali vyjet a zajistit všechny spoje, je to ale za cenu toho, že za volanty autobusů musí zasednout i vedoucí středisek, dispečeři nebo dopravní ředitel," doplnil mluvčí společnosti Radovan Vrátný.

Podle dopravců jsou řidiči MHD i příměstské autobusové dopravy vystaveni dennímu kontaktu s velkým počtem lidí všech věkových skupin. Pokud se řidič od cestujících nakazí, tak spousta kolegů, s nimiž třeba trávil pauzu na vozovně, nebo se kterými se potkal, musí do karantény. Zajistit pak všechny linky je velmi náročné. Ne všichni řidiči jsou očkovaní, někteří vakcínu odmítají. "Rád bych vyzval cestující i řidiče k maximální ohleduplnosti, nošení respirátorů uvnitř autobusů, k respektování pravidel a především k tomu, aby se nechali očkovat," dodal Vyskočil.