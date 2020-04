Na Chrudimsku se vážně zranil řidič se zákazem řízení

Sedmadvacetiletý řidič osobního auta narazil v sobotu ráno u Rosic na Chrudimsku do stromu a vážně se zranil. Podle policie neměl za volantem co dělat, protože měl vyslovený zákaz řízení. Záchranáři muže převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Řidič z dosud nezjištěné příčiny vyjel ze silnice, auto se s ním převrátilo přes střechu a narazilo do stromu. Po nárazu do stromu zůstal řidič v autě zaklíněný. "Hasiči museli použít hydraulické vyprošťovací zařízení," řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

"Řidič, který nebyl připoutaný, utrpěl středně těžká poranění horní a dolní poloviny těla," uvedl mluvčí zdravotnických záchranářů Aleš Malý. Kvůli zdravotnímu stavu řidiče policie podle mluvčí Evy Maturové nemohla na místě nehody zjistit, zda před jízdou pil alkohol. Okolnosti nehody policie dál vyšetřuje, případný alkohol u řidiče zjistí z rozboru krve.