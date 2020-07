Na chytrou karanténu má dohlížet nová rada, schválila ji vláda

Vznik nové Rady vlády pro zdravotní rizika, jež má dohlížet na chytrou karanténu, kabinet na pondělním zasedání schválil. Potvrdil to premiér Andrej Babiš (ANO), který bude v čele nového orgánu. Tým bude mít podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly osm členů, místopředsedy mají být ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Prymula v pondělí odpoledne novinářům řekl, že v radě mají dále být ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), dva vládní zmocněnci, místopředseda Rady Asociace krajů Jiří Běhounek (ČSSD) a náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

Chytrá karanténa umožňuje zlepšit vyhledávání lidí, kteří se setkali s nakaženými koronavirem, třeba za pomoci dat z mobilních telefonů. Babiš v neděli uvedl, že se nedaří dostatečně propojit IT systémy a hygienické stanice, které postupně musejí přejít na modernější metody fungování.

Pochybnosti o funkčnosti projektu vyjádřili nejen opoziční politici, ale i Hamáček, který zmínil, že by se chytré karantény měla znovu ujmout armáda. Ta projekt řídila do konce května, kdy ji převzal resort zdravotnictví. Vojtěch namítal, že elektronická komunikace už funguje, rezervy jsou ve fungování laboratoří, které by měly testovat vzorky potenciálně nakažených od pondělí do neděle.

V pondělí Vojtěch řekl, že logistickou stránku týkající se odběrových míst či laboratoří by měla mít v systému chytré karantény více na starosti armáda, ministerstvo zdravotnictví se více zaměří na odbornou stránku, tedy epidemiologickou situaci, opatření či komunikaci s hygieniky.