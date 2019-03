Na dálnici D2 u Brna se vytvořila pětikilometrová kolona

Na dálnici D2 na příjezdu do Brna se v pondělí ráno vytvořila nejméně pětikilometrová kolona. Informoval o tom mluvčí policie Bohumil Malášek. Důvodem je rekonstrukce silnice I/41 v Hněvkovského ulici, na kterou D2 navazuje. V místě je omezený provoz ze dvou pruhů v každém směru do jednoho. Podle mluvčí Dopravního podniku města Brna Hany Tomaštíkové nabírají některé linky MHD zpoždění až hodinu. Linku 67 rozdělil dopravní podnik na dva úseky, na kritický úsek nasadil náhradní autobusovou dopravu.

Práce na silnici začaly v neděli. "Dnešní situace odpovídá prvnímu pracovnímu dni dopravního omezení. Kolona na dálnici D2 směrem od Břeclavi se na příjezdu do Brna vytvořila na 5. až 6. kilometr. Ve směru z Brna na dálnici zatím žádná kolona není," uvedl Malášek. Podle něj se ale situace nejspíš změní odpoledne.

Dálnice D2 z Bratislavy a Břeclavi má směrem do Brna dva pruhy, v okolí čtvrtého kilometru je ale obchodní středisko Olympia a také Decathlon a další obchody, takže se k dvouproudové dálnici připojují další pruhy. V okolí prvního kilometru je potom obchodní středisko Avion s Ikeou, kde se také připojují pruhy, navíc se tam kříží dálnice D2 s dálnicí D1, takže v místě auta najíždí i sjíždí ve směru na Prahu a Olomouc.

Kvůli rekonstrukci Hněvkovského ulice, která navazuje na dálnici D2, se zužuje provoz ze čtyř pruhů do dvou, takže v každém směru jedou auta pouze jedním pruhem. Kvůli tomu, že se v místě potkávají auta z D2, z D1, ale i z obchodů a z okolních komunikací, se tvoří kolony. "Kolegové policisté jsou na křižovatkách. Chvíli se nám ucpávala D1, ale to se nám podařilo nějakým způsobem vyřešit. Nyní dostává přednost D2, kolegové tam upřednostňují dopravu na příjezdu do Brna," uvedl Malášek.

Mluvčí dopravního podniku Tomaštíková uvedla, že některé linky mají zpoždění 15 až 30 minut a některé až hodinu. "Zpoždění se týká linek 67, 40, 63, 48 a E63," poznamenala Tomaštíková. Kvůli hodinovým zpožděním u linky 67, která jezdí z Jundrova do obchodního centra Avion, zavedl dopravní podnik opatření a rozdělil linku na dva úseky. Autobusy číslo 67 jezdí z Jundrova pouze do Komárova, kde se otáčejí a jedou zpět do Jundrova. V kritickém úseku z Komárova do obchodního centra Avion jezdí náhradní autobusová doprava, která je označená stejným číslem.

Podle Maláška se policisté snaží na situaci reagovat, na místě je několik hlídek. "První dva tři dny ale bývají vždy krizové, protože jsou plné i objízdné trasy. Potom si ale řidiči nacházejí jiné trasy a začíná si to 'sedat'," dodal Malášek.

Rekonstrukce silnice I/41 v Hněvkovského ulici se týká úseku od křižovatek se Sokolovou ulicí po křižovatku s Kaštanovou ulicí. Práce začaly v neděli a mají skončit 21. dubna. V jižní části Brna se tím prohloubily problémy v dopravě. Za Hněvkovského ulicí se totiž už rok provádí přeložka tramvaje z ulice Dornych na ulici Plotní, práce potrvají ještě zhruba další dva roky. V místech proto ve špičkách vznikají kolony.